En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Masacre en Cúcuta
Reunión Petro - Delcy Rodríguez
Asesinato de exreina de belleza en México
Angie Rodríguez

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Israel ataca Líbano pocas horas después de la tregua anunciada por Trump

Israel ataca Líbano pocas horas después de la tregua anunciada por Trump

Según indicó el Ejército israelí en Telegram, la zona israelí atacada fue la aldea fronteriza de Shtula, en el norte del país, sin que las FDI hayan precisado si la presunta agresión procedente de Líbano se produjo antes o después del alto el fuego anunciado desde la Casa Blanca.

Libano-AFP.jpg
Ataques en Líbano
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 24 de abr, 2026

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron este viernes un ataque contra un lanzacohetes que dijeron que había disparado varias veces desde Líbano contra territorio hebreo, pocas horas después de la tregua anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según indicó el Ejército israelí en Telegram, la zona israelí atacada fue la aldea fronteriza de Shtula, en el norte del país, sin que las FDI hayan precisado si la presunta agresión procedente de Líbano se produjo antes o después del alto el fuego anunciado desde la Casa Blanca.

El parte castrense también afirmó haber atacado "otro lanzacohetes cargado y listo para disparar" que "representaba una amenaza para los soldados de las FDI y el Estado de Israel".

Estos ataques llegan tras la prórroga del alto el fuego anunciada por Trump tras las negociaciones mantenidas en la Casa Blanca entre diplomáticos libaneses e israelíes, pero después de que el embajador hebreo ante Naciones Unidas, Danny Danon, dijera que la tregua "no es del 100%".

Presidente-Donald-Trump-AFP.jpg
Presidente Donald Trump
Foto: AFP

Durante las negociaciones de este jueves, el grupo chií Hizbulá (ausente en Washington) lanzó varios ataques contra el norte de Israel que el Ejército interceptó. La milicia aliada de Irán, a pesar de ser la autora de los ataques que se lanzan desde Líbano contra Israel, no ha participado en las conversaciones de paz.

En este sentido, el Gobierno libanés ha rechazado que Irán actúe en su nombre en los contactos que mantiene con Estados Unidos en Pakistán y ha apostado por un diálogo directo con Israel, opción que Hizbulá descarta.

Publicidad

La milicia entró en el conflicto regional en respuesta la operación conjunta de EE.UU. e Israel contra Irán, lo que desencadenó una dura ofensiva hebrea contra Líbano que ha provocado 2.294 muertos y 7.544 heridos en siete semanas, según datos oficiales.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Líbano

Casa Blanca

Israel

Irán

Publicidad

Publicidad

Publicidad