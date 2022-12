“Iván Duque pretende elegir al presidente de Venezuela”: Nicolás Maduro

El presidente Nicolás Maduro habló este domingo durante un juego de béisbol, en su pronunciamiento arremetió contra el mandatario colombiano Iván Duque, contra el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo y también contra el nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Este es su primer pronunciamiento en público después de que el Grupo de Lima anunciara que no reconocerá el gobierno de Nicolás Maduro desde el próximo jueves 10 de enero por considerarlo ilegitimo.

“Iván Duque pretende elegir al presidente de Venezuela, la oligarquía colombiana pretende de manera desaforada, extravagante, nombrar en Venezuela al presidente de la República”, dijo Maduro.

El mandatario venezolano se refirió también al secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, señalándolo de pretender ordenar qué institución en Venezuela es legítima e ilegítima, además de cuál es el mar territorial de Venezuela y cuáles son sus límites.

“Como si Venezuela no existiera, como que Venezuela no tuviera soberanía, como si Venezuela no tuviera leyes, como si Venezuela no tuviera quien le doliera. Venezuela tiene un pueblo, tiene una Fuerza Armada Nacional Bolivariana para defenderla”, dijo el mandatario.

Además, aseguró que derrocara a la Asamblea Nacional, a la que criticó de estar “de rodillas a la oligarquía Colombia”.

Maduro señaló a Juan Guaidó, nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, como un “títere” de los Estados Unidos.

“El que pusieron al frente de la Asamblea Nacional es un agente gringo, formado en los Estados Unidos como agente, de los organismo de inteligencia”, criticó.

Por último, aseguró que la conversación que mantuvieron el presidente Iván Duque y Juan Guaidó se hizo para repartir a Venezuela en pedazos.

“Hoy recibe una llamada del presidente de Colombia para darle dos palmaditas, decirle que derroque a Maduro, para tomar el poder, para venirse a tomar el poder político aquí. La oligarquía colombiana, el imperio gringo y repartirse Venezuela en pedazos”, aseguró.