Joven acusado de asesinato habría inspirado tiroteo mortal cerca de la sede de la NFL

El joven Luigi Mangione, acusado de asesinar a tiros en diciembre al director ejecutivo de UnitedHealthcare, habría servido de inspiración para el tirador que el mes pasado mató a cuatro personas cerca de la sede de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en Nueva York.

Según un documento judicial presentado en las últimas horas, los fiscales federales advirtieron que "casi de inmediato, miembros del público que simpatizaban con Mangione promovieron las acciones de Tamura como una continuación loable de la filosofía del acusado".

El ejemplo citado por la Fiscalía fue el de Shane Tamura, quien, alegando sufrir encefalopatía traumática crónica (ETC) producto de los golpes recibidos al practicar fútbol americano en su juventud, emprendió un ataque contra las oficinas de la NFL con el objetivo de sembrar el pánico.

Las autoridades solicitaron la pena de muerte para Mangione, argumentando que representa un peligro constante debido a su presunta capacidad de influencia. En el escrito, señalaron que el joven "esperaba normalizar el uso de la violencia para alcanzar objetivos ideológicos o políticos".

"Desde el asesinato, ciertos sectores de la población que se identifican abiertamente como seguidores del acusado han empezado a considerar la violencia no solo como una alternativa aceptable a la razón, sino como una opción necesaria", añade el documento.

Mangione, que se declaró inocente, enfrenta cargos federales por el asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, a quien habría disparado varias veces con una pistola equipada con silenciador. La Fiscalía sostiene que el ataque se debió a su rechazo hacia las aseguradoras médicas estadounidenses y la manera en que estas manejan la atención a sus pacientes.