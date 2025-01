Joven cenaba con amigos en la calle y fue atropellada por una moto: impactante video

Una tranquila cena entre amigos se transformó en un momento de terror para una joven en Brasil , quien fue atropellada por un motociclista que perdió el control de su vehículo. El incidente ocurrió la noche del pasado 5 de enero y fue captado por las cámaras de seguridad de un bar, con las imágenes volviéndose virales en las redes sociales.

El grupo estaba reunido alrededor de unas mesas colocadas sobre la calzada cuando, de repente, una moto que circulaba a gran velocidad apareció desde una curva. El motociclista no logró maniobrar a tiempo, chocó contra las mesas y embistió a la joven.

El impacto fue tan fuerte que lanzó a la mujer al pavimento y luego contra unas motos estacionadas cerca. Las escenas captadas muestran el caos y el desconcierto que siguieron al accidente, con los amigos y transeúntes tratando de auxiliar a la joven mientras llegaban los servicios de emergencia.

Quedo en video:

Afortunadamente, la joven sobrevivió al accidente y solo sufrió algunas heridas. Según los reportes médicos, su vida no corre peligro. Las imágenes del accidente muestran el dramático momento en que la joven es impactada y el esfuerzo inmediato de sus amigos para asistirla. El motociclista también resultó lesionado debido al fuerte choque, pero al igual que la víctima, no presenta lesiones que amenacen su vida. Ambos fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica.

Testigos del incidente aseguraron que el motociclista conducía a una velocidad extremadamente alta, lo que le imposibilitó reaccionar al percatarse de las mesas en la calle. Además, algunos residentes de la zona han manifestado preocupación por el uso frecuente de las calles para colocar mesas, lo que podría generar riesgos adicionales si no se toman las medidas necesarias para garantizar la seguridad.

Los medios locales informaron que el motociclista será investigado por la justicia brasileña para determinar su grado de responsabilidad en el accidente. Las autoridades también podrían evaluar si el establecimiento que colocó las mesas en la calzada cumplió con las normativas vigentes.