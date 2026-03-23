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Blu Radio  / Mundo  / Joven estalló un huevo contra la cabeza de candidato presidencial en Perú: quedó en video

Joven estalló un huevo contra la cabeza de candidato presidencial en Perú: quedó en video

A través de un comunicado, APP manifestó su “indignación y rechazo” por lo ocurrido y aseguró que el ataque fue perpetrado por un menor que se infiltró en el evento.

Estalló un huevo contra la cabeza de candidato presidencia
Estalló un huevo contra la cabeza de candidato presidencia
Foto: captura pantalla
Por: EFE
|
Actualizado: 23 de mar, 2026

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