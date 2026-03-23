Joven estalló un huevo contra la cabeza de candidato presidencial en Perú: quedó en video

El empresario conservador César Acuña, quien aspira por tercera vez a la Presidencia de Perú, fue víctima de una agresión durante un acto de campaña, cuando un joven —que aparentaba ser simpatizante— le rompió un huevo en la cabeza.

El incidente ocurrió el sábado en Lima, en medio de un encuentro del candidato del partido Alianza Para el Progreso (APP) con jóvenes. Aunque el hecho se registró ese día, los videos se viralizaron en redes sociales este lunes.

En las imágenes se ve a un joven, vestido con una camiseta del partido, que se acerca a Acuña con la intención de tomarse una selfi. Sin embargo, en cuestión de segundos, le lanza el huevo en la cabeza y huye, dejando atónitos tanto al aspirante presidencial como a su equipo.

A través de un comunicado, APP manifestó su “indignación y rechazo” por lo ocurrido y aseguró que el ataque fue perpetrado por un menor que se infiltró en el evento con la intención de agredir, presuntamente motivado por terceros que ya son objeto de investigación.



“La violencia no detendrá el trabajo comprometido del candidato presidencial y líder de APP”, señaló la colectividad política.

Por otro lado, un reportaje emitido el domingo por el programa Punto Final, del canal Latina, indicó que Acuña —propietario de la Universidad César Vallejo (UCV), con sedes en varias regiones del país— habría incentivado a trabajadores y estudiantes de esa institución a asistir a sus eventos de campaña.

🚨 PERÚ 🇵🇪‼️ | Una persona simuló tomarse un selfie con el candidato presidencial César Acuña y terminó rompiéndole un huevo 🥚 podrido en la cabeza.



pic.twitter.com/8W5FzTKpc7 — XAlertNow (@xalertnow) March 23, 2026

En las últimas semanas, el candidato, quien registra una intención de voto del 3,6 % según encuestas recientes, ha participado en diversos espacios de ‘streaming’, principalmente dirigidos a audiencias jóvenes.

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Acuña, que renunció a la Gobernación de la región de La Libertad para postularse nuevamente a la Presidencia, ha mantenido junto a su partido una presencia influyente en el Congreso peruano durante la última década, siendo determinante en momentos clave para la estabilidad de distintos gobiernos, en alianza con otros sectores de derecha como el fujimorismo.