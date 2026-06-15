Joven estudiante salió de la universidad y nunca regresó: fue hallada sin vida en una quebrada

La desaparición y posterior hallazgo sin vida de una estudiante universitaria ha generado conmoción en Ecuador y múltiples interrogantes sobre las circunstancias que rodearon su muerte.

Se trata de Nathaly Juliette Mafla Castillo, una joven de 20 años que fue vista por última vez el pasado 4 de junio al salir de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), en Quito. Desde ese momento, familiares, amigos y ciudadanos emprendieron una intensa búsqueda para tratar de dar con su paradero.

Durante cinco días, la imagen de la estudiante circuló ampliamente en redes sociales y en campañas ciudadanas que buscaban obtener información sobre su ubicación. Sin embargo, la búsqueda terminó de manera trágica el 9 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional localizaron su cuerpo en una quebrada del sector de La Vicentina, en el centro-norte de la capital ecuatoriana.

El caso ha despertado dudas entre allegados y usuarios de redes sociales debido a algunos detalles revelados durante la investigación. Inicialmente se informó que la joven había salido de la universidad sin portar varias de sus pertenencias e incluso trascendió que habría dejado su teléfono celular bajo el cuidado de un compañero.



Con profundo pesar, la Escuela Politécnica Nacional despide a Nathaly Juliette Mafla Castillo. Su partida deja un vacío en nuestra comunidad. Nos unimos con respeto al dolor de su familia, amigos y compañeros. Honramos su memoria. Descansa en paz, Nathaly. pic.twitter.com/e7Kdtifg0i — EPNEcuador (@EPNEcuador) June 9, 2026

No obstante, cerca del lugar donde fue encontrado el cuerpo, en una zona de aproximadamente 20 metros de profundidad y sin cobertura de cámaras de seguridad, las autoridades hallaron diversos objetos personales de la estudiante. Entre ellos estaban una tableta electrónica, su billetera con documentos de identificación, audífonos, cargador, llaves, estuche para gafas y una cartuchera con materiales académicos.

Según informó la Policía, el sitio fue catalogado como una “escena abierta modificada”, debido a que se encontraba expuesto y no permaneció intacto antes de que se realizara el procedimiento oficial de inspección. Todos los elementos recuperados serán sometidos a peritajes especializados con el objetivo de reconstruir los hechos y esclarecer qué ocurrió antes de la desaparición de la joven.

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Durante la revisión preliminar del cuerpo, los investigadores detectaron varias lesiones, entre ellas un hematoma en la cabeza, abrasiones en brazos, pecho y rodillas, además de moretones en distintas partes del cuerpo y una lesión de consideración en una de las piernas. Sin embargo, las autoridades señalaron que será la autopsia la que permita establecer con precisión la causa de muerte.

En medio de las investigaciones también fue analizada la versión del estudiante que presuntamente recibió el celular de Nathaly antes de su desaparición. De acuerdo con declaraciones de Elizabeth Castillo, madre de la joven, el compañero colaboró con las autoridades y su testimonio fue contrastado con registros de cámaras de seguridad y otras diligencias. Tras las verificaciones, los investigadores concluyeron que no existen elementos que lo relacionen con la desaparición o el fallecimiento de la estudiante.