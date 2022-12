Juan Guaidó convocó dos nuevas protestas en Venezuela y el mundo

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convocó a sus conciudadanos a tomarse las calles del país en nuevas manifestaciones, luego de varias acciones realizadas este fin de semana, en las que tuvieron acercamiento con las Fuerzas Militares, llevando la amnistía a los miembros.



Guaidó invitó a todos los venezolanos para que salgan del lugar en el que se encuentren, para así pedirle a la Fuerza Armada que se ponga del lado de la oposición de Nicolás Maduro y enfrentar la crisis que tiene sumido en la pobreza a ese país.



“Para avanzar en un camino al cese a la usurpación tenemos dos acciones esta semana, el miércoles y el sábado. El próximo miércoles lo haremos de manera pacífica, de manera inédita para exigir muy claramente. Le pedimos a los venezolanos que salgan de donde estén, de sus casas, sus trabajos, de lugares de transporte público, de donde se encuentren, una gran protesta nacional, exigiendo dos cosas: por supuesto seguir llevando el mensaje a la Fuerza Armada Nacional de amnistías, pero también exigiendo a las Fuerzas Armadas que se pongan del lado de Venezuela y permita la entrada de la medicina y la comida que ya estamos gestionando en todas partes del mundo”, dijo el presidente de la Asamble a través de una transmisión en vivo para sus seguidores en Twitter.

Pero el llamado fue también para el próximo sábado 2 de febrero, no solamente en las calles de Venezuela, sino convocando a todos los venezolanos que se encuentran en cualquier lugar del mundo, para que protesten contra el régimen.



Registró además la importancia sobre el respaldo internacional desde que asumió el cargo de presidente interino, que cada vez suma un nuevo apoyo no solo de naciones, sino de importantes organizaciones del planeta.



“Y el sábado, a nivel nacional e internacional, estaremos en las calles de toda Venezuela y el mundo para acompañar el respaldo de la Unión Europea, pero también el ultimátum que le dieron y que se vence el domingo, con el que reconocen no solamente la Asamblea Nacional, sino también la plena competencia de ejercicio de la presidencia encargada”, finalizó.

