"La democracia está en crisis": docente Sergio de Zubiría sobre visión de Habermas

Tras el fallecimiento en Alemania del sociólogo y filósofo Jürgen Habermas a los 96 años, expertos analizan la vigencia de su obra en un mundo marcado por la polarización y el auge de las redes sociales.

Según el profesor Sergio de Zubiría, experto en la Escuela de Frankfurt, el pensamiento de Habermas es hoy "más vigente que nunca", debido a que la democracia atraviesa una crisis profunda derivada de la pérdida de la capacidad dialógica.

Democracia y la trampa del populismo

Para Habermas, el avance de los movimientos de extrema derecha y el populismo en Europa está estrechamente ligado a la desigualdad y al abandono del cosmopolitismo. El filósofo advertía en sus últimas reflexiones que la democracia se debilita cuando se pierde la hospitalidad y el entendimiento.



“La democracia está en crisis principalmente porque hemos perdido la capacidad dialógica, de comunicación y de entendimiento”, señaló De Zubiría al explicar la visión del pensador alemán.

El reto digital

Uno de los puntos clave del análisis es la distinción entre la simple acumulación de datos y la verdadera comunicación humana. En la era de la "infodemia" y las redes sociales, el agobio de información puede terminar bloqueando el entendimiento real.

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Según la teoría habermasiana, la verdadera acción comunicativa no ocurre en el ruido diario de las redes, sino en los momentos de crisis, soledad o enfermedad, donde el ser humano busca consensos profundos y no solo "pactos estratégicos" livianos.

“Algo es información y el agobio de la información, digamos, la infodemia permanente a veces imposibilita la acción comunicativa humana”, explicó el experto, subrayando que la comunicación real busca “ponernos de acuerdo para buscar consensos, juntarnos para actuar”.

La crítica al "abuso de los trinos" en la política

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Bajo la óptica de Habermas, la estrategia de comunicación basada en redes sociales, como la que emplea el presidente Gustavo Petro, resulta problemática para el ejercicio democrático. De Zubiría advierte que reemplazar la deliberación por mensajes inmediatistas reduce la calidad de la política, la cual requiere encuentro, mirada y empatía.

"No es conveniente para la acción política que ella sea reemplazada por trinos. La acción política implica el encuentro, implica la mirada, implica la deliberación, el trino lo único que posibilita es mover miedos, emociones, inmediatez”, sentenció el profesor.

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