En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Policías asesinados
Leche Algarra
Iván Cepeda
Premios Óscar
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / "La democracia está en crisis": docente Sergio de Zubiría sobre visión de Habermas

"La democracia está en crisis": docente Sergio de Zubiría sobre visión de Habermas

Según el profesor Sergio de Zubiría, experto en la Escuela de Frankfurt, el pensamiento de Habermas es hoy "más vigente que nunca", debido a que la democracia atraviesa una crisis profunda derivada de la pérdida de la capacidad dialógica.

Publicidad

Publicidad

Publicidad