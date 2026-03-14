En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Juan Daniel Oviedo
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Muere el filósofo alemán Jürgen Habermas a los 96 años

Muere el filósofo alemán Jürgen Habermas a los 96 años

Jürgen Habermas, filósofo alemán y una de las voces más influyentes de la teoría crítica y la democracia deliberativa, murió a los 96 años, según informaron medios europeos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad