La gente está agotada, es la tercera tragedia en Indonesia en 4 meses: Jan Gelfand

Jan Gelfand, portavoz de la Federación Internacional de la Cruz Roja en Jakarta, Indonesia, habló en Mañanas BLu de la lamentable tragedia que golpeó al país asiático.

“Es la tercera tragedia grande en cuatro meses, la gente ya está agotada, muy preocupada, es demasiado para un país”, dijo.

Confirmó que hay más de 373 muertes, 1495 lesionados y 128 personas desaparecidos, que en su gran mayoría eran turistas porque estaban de vacaciones disfrutando la Navidad.

“Tenemos a través de la Cruz Roja de Indonesia a más de 250 voluntarios que están prestando servicio a la gente e involucrados en la búsqueda de los desparecidos”, agregó.

Con respecto a si Indonesia está preparado para enfrentar este tipo de desastres, manifestó que en este caso, en particular, no se podía porque no había ningún tipo de indicio o advertencia.

“Es imposible en esta situación, es diferente cuando hay un temblor y terremoto porque hay indicaciones por los instrumentos que se usan para medir el movimiento de las placas tectónicas, pero en este caso había un derrumbe bajo del mar por la erupción del volcán, entonces no había ningún movimiento, no había nada para medir. La gente no tenía ninguna advertencia, ni chande de saber que esto iba a pasar”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.