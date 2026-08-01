La incertidumbre de tres ingenieros colombianos retenidos en Arabia Saudita tras misión en Yemen

La incertidumbre y la angustia acompañan desde hace más de un año a las familias de tres ingenieros colombianos que viajaron a Yemen para ejecutar un contrato civil de instalación de antenas de telecomunicaciones comerciales y que hoy permanecen retenidos en Arabia Saudita, sin que hasta el momento exista información oficial sobre cargos en su contra o el estado de un eventual proceso judicial.

Se trata de Héctor Eduardo Romero Ramírez, Luis Eduardo Romero Jiménez y otro ciudadano colombiano, quienes llegaron a Saná el 22 de abril de 2025 para desarrollar un proyecto contratado por dos empresas estadounidenses. Según relató Daniel Romero, hijo y hermano de dos de los ingenieros, el trabajo estaba previsto para durar entre dos y tres meses y cumplía con todas las regulaciones internacionales.

Sin embargo, la situación cambió semanas después, cuando el conflicto armado en Yemen provocó la destrucción del aeropuerto de Saná, obligando a los trabajadores extranjeros a buscar una ruta de salida por la ciudad de Adén.

De acuerdo con Daniel Romero, el traslado fue coordinado con apoyo de la Embajada de Colombia en Emiratos Árabes Unidos y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que les facilitó pasaportes de emergencia y una hoja de ruta para abandonar el país. No obstante, al llegar a Adén fueron retenidos por las autoridades de seguridad locales.



Según el testimonio, los tres colombianos permanecieron durante tres días bajo interrogatorio sin acompañamiento legal. Posteriormente fueron incomunicados, despojados de sus pertenencias y trasladados a un lugar cuya ubicación nunca fue informada a sus familiares.

Aunque meses después lograron establecer contacto telefónico con sus familias, la comunicación era esporádica y siempre estuvo marcada por la incertidumbre sobre una posible liberación que, según les aseguraban las autoridades, ocurriría "en cualquier momento", algo que nunca sucedió.

La última conversación con ellos ocurrió el 25 de enero de 2026. Desde entonces, sus familiares no han vuelto a saber de su paradero.

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Dos meses después, la familia recibió una comunicación de la Embajada de Colombia en Arabia Saudita informando que las autoridades saudíes habían notificado verbalmente el traslado de los tres ingenieros a ese país. Sin embargo, hasta la fecha no existe claridad sobre las razones de la detención, la existencia de cargos o el proceso legal al que estarían siendo sometidos.

Daniel Romero aseguró que durante las llamadas los ingenieros describieron condiciones de reclusión precarias mientras permanecían en Yemen. Relataron hacinamiento, escasez de alimentos, falta de agua, problemas de salubridad y la aparición de enfermedades como infecciones en los oídos y hongos en los pies debido a las condiciones de higiene.

A esto, según la familia, se sumó un fuerte deterioro emocional causado por la incertidumbre, las falsas expectativas sobre una pronta liberación y el aislamiento prolongado.

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Frente al caso, los familiares han buscado apoyo de organismos internacionales. Mientras estuvieron en Yemen, recibieron acompañamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja, que logró verificar el deterioro físico de los colombianos. Posteriormente, una organización con sede en Reino Unido especializada en desapariciones y detenciones forzadas en Medio Oriente llevó el caso ante un mecanismo de Naciones Unidas encargado de investigar este tipo de situaciones.

De acuerdo con Daniel Romero, el organismo internacional admitió el caso para investigación. Sin embargo, aseguró que la familia no ha encontrado el respaldo esperado para impulsar acciones diplomáticas adicionales.

Aunque reconoció que la Cancillería colombiana ha mantenido comunicación permanente con los familiares y ha enviado notas diplomáticas solicitando acceso consular, pidió que se adopten nuevas gestiones, entre ellas una conversación directa entre la canciller colombiana y su homólogo saudí, así como apoyo jurídico especializado para acompañar el proceso en Arabia Saudita.

La familia también confirmó que las autoridades saudíes autorizaron recientemente una visita consular, aunque aún no existe una fecha definida para que se realice.

"Lo único que pedimos es que los liberen o que expliquen de qué se les acusa. Necesitamos saber qué está pasando y qué camino seguir para traerlos de regreso a Colombia", expresó Daniel Romero, quien insistió en que su padre y su hermano viajaron únicamente para desarrollar un proyecto civil de telecomunicaciones y nunca participaron en actividades relacionadas con el conflicto en Yemen.

Mientras esperan respuestas oficiales, los familiares continúan tocando puertas ante organismos internacionales y autoridades colombianas con la esperanza de que los tres ingenieros puedan regresar al país.