Familia de colombianos detenidos en Arabia Saudita pide más apoyo del Gobierno

La Cancillería se pronunció sobre los tres colombianos que se encuentran detenidos en Arabia Saudita. A través de un comunicado, aseguró que tiene pleno conocimiento de la situación y que el caso ha sido atendido desde el año pasado a través de los consulados competentes, con el apoyo de la Embajada de Colombia ante el Reino de Arabia Saudita y las autoridades locales.

Además, indicó que los familiares de los tres colombianos han mantenido comunicación permanente con el Consulado de Colombia en El Cairo y con la Embajada de Colombia ante el Reino de Arabia Saudita.

“La Cancillería continuará haciendo seguimiento al caso y brindando la asistencia consular que resulte procedente en situaciones de privación de la libertad, lo que comprende, entre otras actuaciones, la verificación de las condiciones de detención y el acompañamiento dentro del marco de sus competencias”, afirmó la Cancillería.

Los detenidos son Héctor Eduardo Romero Ramírez, de 53 años; Luis Eduardo Romero Jiménez, de 31; y un socio de la familia, de 62 años. Los tres viajaron a Yemen en abril de 2025 para instalar antenas satelitales para una empresa estadounidense.



Por medio de un video en TikTok, Daniel Romero, hijo y hermano de dos de los detenidos, explicó que el trabajo finalizó en julio. Sin embargo, no lograron regresar por vía aérea debido al bombardeo del aeropuerto de Saná, ocurrido el 13 de Julio, lo que los obligó a buscar rutas alternativas.

“Siguiendo la recomendación de la Embajada de Colombia y de la Organización Internacional para las Migraciones, intentaron salir del país por el sur, por Adén”, explicó Daniel.

Al llegar a esa ciudad, las fuerzas de seguridad los detuvieron y, según Daniel, “los interrogaron y los obligaron a firmar confesiones en árabe, sin intérprete y sin abogado”. Además, afirmó que la última vez que lograron comunicarse con sus familiares fue el 25 de enero de este año.

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Meses después, la familia recibió la confirmación de que los ingenieros habían sido trasladados a una prisión de Abha, en Arabia Saudita. “Nadie nos ha explicado cómo, cuándo ni bajo qué autoridad ocurrió este traslado. Desde entonces están incomunicados. No hemos podido hablar con ellos, no tienen abogado, no han tenido contacto con la Embajada de Colombia”, denunció Daniel.

Las autoridades saudíes justifican la detención por motivos de seguridad nacional, pero, según la familia, no les han informado cuáles son los cargos formales por los que estarían siendo investigados ni les han permitido acceso a defensa legal. La organización de derechos humanos Al Qst presentó el caso ante Naciones Unidas.

“Pedimos que Arabia Saudita libere de inmediato a mi hermano, a mi papá y a su socio. Pedimos que se aclare la situación legal, que se confirme si hay cargos en su contra y que se les permita hablar con nosotros y con la Embajada”, solicitó Daniel Romero.

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Además, la familia le pide al Estado colombiano que actúe y que las gestiones no se limiten a notas verbales técnicas. Daniel Romero aseguró que existen acciones que aún no se han intentado y que podrían marcar la diferencia.

“Le pido al señor canciller que llame directamente a su contraparte saudí, una llamada de canciller a canciller, algo que hasta hoy no se ha hecho. Pido comunicación directa con el rey Salmán o con el príncipe heredero Mohammed bin Salmán para solicitar la liberación humanitaria de los tres”, clamó Daniel Romero.