La llegada de Colón a América fue el error más afortunado de España: historiador

El historiador Nicolás Pernett estuvo en Travesía BLU relatando la historia que hay detrás del descubridor de América, Cristóbal Colón, cuando llegó al continente el 12 de octubre de 1492.



“Colón fue un viajero que sin duda rompió la historia del mundo en dos, encontró un continente que no se conocía en Europa, por eso la categoría de descubrimiento se usa en este continente, ya que los europeos no conocían América, en cambio para los americanos ya era existente”, explicó el historiador.



Según Nicolás, la llegada de Colón a América fue el error más afortunado de la historia para España porque no pensaban llegar a un nuevo continente, sino encontrar la forma más fácil de llegar a la India, ya que los productos que venían de allí eran muy deseados para su economía.



“Ya se sabía que la tierra era redonda, lo que pensaban era que la distancia entre España hasta oriente era muy larga. Colón tuvo éxito porque se equivocó”, contó Pernett.



“Un viajero que encontró lo que no esperaba y cambio la historia de un modo accidental”, añadió.



De acuerdo al historiador, Cristóbal Colón al llegar a América fue un afortunado tanto en lo personal como en lo comercial. Incluso en su diario les escribía a los reyes que las islas del Caribe eran las mejores del mundo.



Escuche la entrevista completa:

