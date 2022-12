¿La negligencia provocó la tragedia del Ara San Juan?

Hace unas horas, La Organización de Control de Pruebas Nucleares desde su sede en Austria informó de un “evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear” registrado en el mismo punto en que desapareció el Ara San Juan.



Las declaraciones de familiares y cercanos a los marinos que viajaban allí han salido a relucir incluso a denunciar las precarias situaciones en que trabajaban los marinos.



“Cualquier persona, allegada o familiar, sabe muy bien en las condiciones en que trabajan ellos”, le contó la abogada y comunicadora social Itatí Leguizamón a la emisora de radio Delta, según cita El Espectador . Leguizamón, habló además del incidente ocurrido en 2014 cuando la tripulación del ARA ya había tenido problemas.



Tras 9 días de la desaparición del submarino y el anuncio de una explosión en el mismo lugar en que quedó la tripulación las esperanzas de los familiares se van acabando y con ellas se van sumando las distintas hipótesis sobre el por qué sucedieron los hechos y cómo se pudieron evitar, incluso comparar el suceso con lo ocurrido el 22 de febrero del año 2012 cuando un tren que llegó por la línea Sarmiento a la estación de Once no frenó provocando la muerte de 53 personas mientras otras 700 resultaron heridas.



Por aquel incidente, Julio De Vido quien estuvo al frente del Ministerio de Planificación Federal enfrenta una posible sentencia de 11 años de prisión.



Cabe destacar que después de la Guerra de las Malvinas y con el fin de la dictadura militar, el presupuesto destinado al Ministerio de Defensa de Argentina bajó considerablemente.



Hoy se invierte 0,96 % del PIB en las Fuerzas Militares de lo cual el 70 % se dedica al pago de salarios y pensiones, inversión que también ha sido criticada por los familiares de las víctimas quienes consideran que hubo negligencia por parte de las autoridades en el accionar para evitar lo que hoy cercanos de 44 personas lamentan.



