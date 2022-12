La situación en Venezuela no tiene marcha atrás: eurodiputado Ramón Jáuregui

El Parlamento Europeo reconoció este jueves a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, tras verificar que el presidente Nicolás Maduro rechazó de manera pública la opción de celebrar nuevas elecciones.



Ante el reconocimiento a Guaidó, el eurodiputado español Ramón Jáuregui (del PSOE), dijo en BLU Radio que la única solución a la vista es “la nueva celebración de elecciones trasparentes y creíbles”.



“La solución es pacífica y democrática, que permita la celebración de las elecciones para que el pueblo venezolano diga qué gobierno quiere y que eso se produzca a con garantías”, explicó.

“Preferimos que se produzca un acuerdo con Maduro, a quien no reconocemos en virtud de unas elecciones que no fueron legitimadas democráticamente ni reconocidas por la comunidad internacional, y le pedimos que haga un acuerdo con el presidente de la Asamblea Nacional y haya un acuerdo entre el aparato del Estado y la oposición, para celebrar unas elecciones trasparentes y creíbles”, agregó el eurodiputado.



Según Jáuregui, existen dos caminos a través de los cuales Venezuela puede salir de la crisis política en la que se encuentra: el primero, que sea Maduro quien acepte nuevas elecciones en un escenario democrático. La segunda, que sea el mismo Juan Guaidó quien las convoque.



“Pero sería un escenario conflictivo, porque muy probablemente el sistema institucional del país no está para seguir las órdenes de Guaidó. Queremos que la única solución sea democrática y pacífica. Eso nos lleva a plantear que la UE puedan ejercer urgente diálogo entre las partes para una solución que tiene que ser urgente, democrática y electoral”, destacó.



Para la Unión Europea y el Parlamento la situación “es muy difícil”, pero el eurodiputado dejó en claro que el único camino “son unas elecciones acordadas”.

