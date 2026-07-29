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La venganza del Titanic: enorme iceberg se desprende frente a las costas de Groenlandia

Un fenómeno natural cerca del Fiordo de Ilulissat alteró las aguas del Océano Ártico sin dejar personas lesionadas ni daños materiales.

Gran iceberg de hielo azulado frente a las casas de colores del poblado costero de Ilulissat en Groenlandia.
Un enorme iceberg volcó frente a la costa de Ilulissat, Groenlandia, dejando al descubierto su parte inferior sumergida debido al deshielo que alteró su equilibrio. El fenómeno ocurrió cerca del fiordo de hielo de la localidad sin registrar personas heridas ni daños materiales.
Viory
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de jul, 2026

Un imponente fenómeno natural se registró en las inmediaciones del Fiordo de Ilulissat, en Groenlandia, cuando un iceberg de proporciones masivas se volcó de manera repentina en mar abierto. La maniobra del bloque de hielo generó un fuerte oleaje en la zona y expulsó grandes columnas de agua y marea hacia la superficie, exponiendo por primera vez su base rugosa, la cual había permanecido sumergida durante años bajo el Océano Ártico.

El suceso fue grabado en video el pasado sábado, y reportado por la agencia Viory, y muestra la magnitud y la fuerza del evento. En las imágenes capturadas se aprecia la velocidad con la que la estructura pierde el equilibrio, girando sobre su propio eje y agitando violentamente las aguas circundantes hasta encontrar un nuevo punto de flotación en la superficie marina.

A pesar de la espectacularidad y el riesgo implícito en este tipo de movimientos tectónicos e hidrológicos, las autoridades locales no notificaron personas lesionadas ni daños materiales a embarcaciones que transitaban por las proximidades de la zona afectada.

Causas y dinámica del vuelco de témpanos de hielo

El fenómeno de inversión en este tipo de estructuras responde a procesos físicos dinámicos en el ecosistema polar. Los icebergs experimentan un cambio continuo en su distribución de peso debido a los procesos de derretimiento del hielo, originados tanto por la radiación solar en la parte superior como por el contacto constante con las corrientes marinas en la zona sumergida.

Cuando el desglose de la masa altera de forma crítica el centro de gravedad, el témpano pierde su estabilidad y rueda de manera abrupta para equilibrar su peso en la superficie del agua. Esta acción despoja al bloque de su orientación original y expone capas de hielo profundamente densas y oscuras, moldeadas por la presión y el paso del tiempo bajo el nivel del mar.

Riesgos para la navegación y la seguridad marítima

La alteración repentina en la posición de un témpano representa una amenaza constante en las áreas de navegación polar. La fuerza desprendida durante la rotación genera olas de gran tamaño que pueden impactar directamente contra embarcaciones pequeñas, instalaciones costeras o grupos de exploración.

  • Desplazamiento de agua: La caída y rotación masiva desplaza toneladas de agua de forma instantánea.
  • Inestabilidad secundaria: Un primer giro puede detonar fracturas adicionales en la estructura o en bloques de hielo continuos.
  • Peligro para el turismo y la pesca: Las zonas cercanas al Fiordo de Ilulissat concentran tráfico marítimo debido a su valor geográfico y su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Monitoreo en la región de Ilulissat

El área del Fiordo de Ilulissat es reconocida a nivel internacional por su constante actividad glaciar y la descongelación de grandes masas heladas que se desplazan hacia el océano. La observación continua de estos eventos resulta prioritaria para garantizar la seguridad de las rutas marítimas en el Norte de Europa y evaluar el comportamiento de los ecosistemas marinos.

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A pesar del turbulento escenario presenciado el sábado, el sector marítimo en Groenlandia mantuvo sus operaciones normales tras confirmarse que el incidente no dejó secuelas en las comunidades costeras ni afectó el tránsito de naves en el perímetro.

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