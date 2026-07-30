Lanzan al mar más de $2.000 millones en fajos de billetes desde una lancha

Las autoridades investigan a dos ciudadanos tras recuperar del mar 665.000 euros en efectivo que fueron arrojados desde una lancha frente a Sicilia.

Las autoridades italianas investigan un inusual caso ocurrido frente a las costas de Sicilia, donde fueron recuperados del mar fajos de billetes por un valor de 665.000 euros, equivalentes a más de 2.000 millones de pesos colombianos, luego de que fueran arrojados desde una lancha con tres ciudadanos malteses a bordo.

El hecho ocurrió en la playa del municipio de Santa Croce Camerina, en la provincia de Ragusa, al sur de Italia. Según informaron medios locales y la agencia EFE, varios bañistas alertaron a las autoridades tras observar una embarcación a la deriva que, al parecer, se había quedado sin combustible.

Una patrullera de la Guardia Costera italiana acudió al lugar para verificar si los ocupantes requerían asistencia. Sin embargo, cuando los agentes se aproximaban, uno de los tripulantes comenzó a lanzar al mar varios paquetes sellados.



Con la ayuda de algunos bañistas, los guardacostas lograron recuperar los bultos antes de que se hundieran. Al inspeccionarlos descubrieron que contenían fajos de billetes en efectivo que sumaban aproximadamente 665.000 euros.

Varios bañistas alertaron a las autoridades tras observar una embarcación a la deriva que, al parecer, se había quedado sin combustible. Foto: Gemini

Las autoridades identificaron a dos de los tres ocupantes de la embarcación, ambos ciudadanos malteses, quienes fueron denunciados ante la Fiscalía de Ragusa. El tercer tripulante logró escapar y permanece prófugo.

De acuerdo con las autoridades, los dos hombres se negaron a explicar el origen del dinero o las razones por las que intentaron deshacerse de él lanzándolo al mar.

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La Fiscalía de Ragusa mantiene abierta la investigación para determinar la procedencia de los fondos y establecer si el dinero está relacionado con actividades ilícitas como lavado de activos, contrabando u otros delitos financieros.