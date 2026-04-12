“Lo sacaron”: habla papá de menor de 4 años que murió en extrañas condiciones; denuncia a la madre

El caso de Ángel Nicolás López, el niño de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia, Argentina, dio un giro en las últimas horas y pasó de ser una aparente emergencia médica a una investigación por presunto homicidio agravado en concurso con abandono de persona.

Inicialmente, el fallecimiento fue reportado el pasado 6 de abril como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio; sin embargo, nuevas evidencias médicas llevaron a las autoridades a replantear el origen de la muerte.

De acuerdo con informes clínicos y resultados preliminares de la autopsia, el menor presentaba traumatismos craneales con una evolución de hasta diez días, lo que contradice la versión entregada por su entorno. Aunque la madre biológica indicó que el niño se descompensó mientras dormía, el registro de ingreso hospitalario evidenció que llegó en estado crítico, con deterioro general y signos compatibles con maltrato previo, además de lesiones cerebrales, lo que refuerza la hipótesis de una muerte violenta.

¡BRUTALIDAD INFERNAL!

💥Un juez condena a niño de 4 años a la muerte al obligarlo a ir con su madre, quien lo asesinó brutalmente dos días después.



En Argentina, el juez Pablo José Pérez ignoró los desesperados llantos de Ángel Nicolás López, un niño de 4 años, que falleció en… pic.twitter.com/Af1Xjp1SVO — 📢Rebelión en la Granja🚨 (@elorwelliano) April 11, 2026

La situación judicial de la madre, Mariela Altamirano, y de su pareja, Maicol González, continúa bajo análisis. Hasta el momento no se han formalizado imputaciones, a la espera de resultados de laboratorio determinantes.



No obstante, la parte querellante, representada por el abogado Roberto Castillo en nombre del padre del menor, solicitó la detención de ambos adultos, argumentando la existencia de conductas que habrían anticipado el desenlace. Las autoridades, por su parte, mantienen vigilancia sobre los implicados y avanzan en el análisis de sus teléfonos celulares.

Muerte de niño de 4 años da giro: investigan presunto homicidio agravado y abandono

El menor se encontraba bajo el cuidado de su madre biológica tras un proceso de revinculación, pese a advertencias del padre sobre posibles riesgos. Según dijo, el niño habría manifestado en audiencias su intención de permanecer con su madre de crianza, Lorena Andrade, solicitud que no fue determinante en la decisión final.

“No, no se. Lo fuimos a despertar para que haga pis y estaba hecho pis. Lo despertamos y no respondía”, dijo el padrastro del menor a su padre, según reveló el medio Clarín.

EL DOLOROSO ADIÓS A ÁNGEL

La familia paterna, vecinos y amigos, presentes en el momento más triste en Comodoro Rivadavia.pic.twitter.com/hCVmFRf7uo — Vía País | Vía Buenos Aires (@ViaBsAscomar) April 9, 2026

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“El nene estaba muerto en la casa de ella y lo reanimaron en la ambulancia. Llegó con pulso al hospital pero no salió más del coma”, afirmó el papá del menor y Lorena en entrevista con Clarín.

Lorena afirmó que la madre del menor no volvió al hospital. “Ella dice ahora que una doctora le dijo que no fuera. ¿Por qué no da el nombre de la doctora? Lo hace para protegerse. Quién te va a decir que no vayas a ver a tu hijo en coma”.

“Yo tenía un hijo, lo digo así porque me lo sacaron. Va a seguir en mi corazón. Lo cuidé demasiado, siempre tuve bien a mi hijo", añadió el padre del menor.