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Blu Radio  / Mundo  / “Lo sacaron”: habla papá de menor de 4 años que murió en extrañas condiciones; denuncia a la madre

“Lo sacaron”: habla papá de menor de 4 años que murió en extrañas condiciones; denuncia a la madre

De acuerdo con informes clínicos y resultados preliminares de la autopsia, el menor presentaba traumatismos craneales con una evolución de hasta diez días, lo que contradice la versión entregada por su entorno.

“Me lo sacaron”: habla papá de menor de 4 años que murió en extrañas condiciones; denuncia a la mamá
“Me lo sacaron”: habla papá de menor de 4 años que murió en extrañas condiciones; denuncia a la mamá
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 12 de abr, 2026

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