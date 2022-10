Londres pide a la Unión Europea una prórroga del Brexit hasta el 30 de junio

Mil días exactos después del referéndum de junio de 2016 en que 52% de británicos votó a favor del Brexit, Reino Unido sigue debiendo abandonar la Unión Europea el 29 de marzo.



El gobierno británico pidió este miércoles a la Unión Europea un aplazamiento de tres meses de la fecha de salida del bloque, fijada hasta ahora en el 29 de marzo, anunció la primera ministra Theresa May ante la Cámara de los Comunes.



"He escrito esta mañana al presidente (del Consejo Europeo, Donald) Tusk informándole de que Reino Unido desea una extensión del Artículo 50 (que rige la salida de un país miembro, ndlr) hasta el 30 de junio", explicó May a los diputados, muchos de los cuales esperaban que la prórroga fuese significativamente mayor.