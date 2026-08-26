Los impresionantes videos de la avalancha que arrasó con varios pueblos en Nepal

Una enorme riada golpeó varias localidades del distrito de Rasuwa, en el norte de Nepal, cerca de la frontera con el Tíbet, dejando al menos 19 muertos y cientos de personas sin contacto, entre ellas turistas extranjeros y peregrinos que se encontraban en la zona.

Las autoridades nepalíes continúan con las labores de búsqueda y rescate mientras intentan establecer el alcance de los daños provocados por la creciente del río Bhote Koshi.

Videos muestran la fuerza de la avalancha en Nepal

Las imágenes difundidas por la Policía de Nepal muestran cómo el río se desbordó y arrastró viviendas y otras estructuras en el distrito de Rasuwa.

🇳🇵 🇨🇳 Massive flood sweeps through northern Nepal



Massive flooding has killed several people in Nepal as Chinese state media reported "major casualties" from a mudslide at a Tibet trade hub on China's side of the nations' shared border. pic.twitter.com/NaCZrQ3qrP — AFP News Agency (@AFP) August 26, 2026

En uno de los registros se observa la enorme masa de agua avanzando por la zona, mientras que otras imágenes muestran los daños ocasionados por el barro y el agua en diferentes sectores.



La riada golpeó especialmente a Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, localidades ubicadas cerca de una de las principales rutas terrestres que conectan Nepal con el Tíbet.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

Cientos de personas permanecen desaparecidas

La Oficina de Turismo de Nepal informó inicialmente que un registro preliminar había identificado a 384 viajeros sin contacto, entre ellos 291 extranjeros y 93 ciudadanos nepaleses.

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Por su parte, Bashu Kumar Adhikari, director general de la compañía Touch Kailash Travels, señaló que se había perdido el contacto con unos 390 peregrinos que se encontraban en Nepal antes de cruzar hacia el Tíbet para participar en el Kailash Mansarovar Yatra.

“La mayoría son indios. Sus identidades aún no han sido verificadas”, afirmó Adhikari.

La zona afectada es utilizada cada año por miles de personas que realizan la peregrinación hacia el monte Kailash y el lago Mansarovar, considerados lugares sagrados por hindúes, budistas y jainistas.

Avalancha en Nepal Foto: AFP

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El portavoz del Ejército de Nepal, Rajaram Basnet, informó que al menos 29 personas habían sido rescatadas después del desbordamiento del río Bhote Koshi.

Para las labores de búsqueda y rescate fueron desplegados seis helicópteros del Ejército y otros ocho operados por empresas privadas.

Basnet advirtió que todavía era difícil determinar la magnitud de los daños y señaló que tanto el número de víctimas como las afectaciones podrían aumentar.

La riada también afectó carreteras, mercados, asentamientos y obras hidroeléctricas, además de interrumpir el tránsito por una de las principales vías terrestres entre Nepal y el Tíbet.

Nepal declara zona de desastre durante tres meses

El Gobierno de Nepal declaró como zona de desastre durante tres meses las áreas afectadas del distrito de Rasuwa. La decisión hace parte de un paquete de medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para reforzar las labores de rescate, atención y recuperación.

Entre las disposiciones se encuentra la movilización de helicópteros para trasladar heridos y personas atrapadas, así como la entrega de atención médica gratuita, alojamiento y alimentos para quienes perdieron sus viviendas.

El Gobierno también ordenó acelerar la reapertura de las carreteras bloqueadas y restablecer los servicios de agua potable, electricidad y telecomunicaciones afectados por la emergencia.

Avalancha en Nepal Foto: AFP