Nepal revela qué habría provocado la monumental avalancha que deja numerosas víctimas mortales

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, atribuyó de forma preliminar a un terremoto la riada que este miércoles alcanzó de forma violenta a varias localidades del norte del país, cerca de la frontera con el Tíbet (China), al señalar que el sismo habría provocado un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el cauce del río Bhote Koshi.

“Un terremoto ocurrió a las 8:37 (02:52 GMT) de hoy y, debido a ello, se produjo un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el río, lo que parece haber causado la inundación”, dijo Khanal durante una reunión en la Cámara de Representantes en Katmandú, según recogió el medio local Ratopati.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró a las 02:52 GMT un sismo de magnitud 4,4, con epicentro unos 77 kilómetros al noroeste de la localidad nepalí de Kodari y a una profundidad de 10 kilómetros.

These visuals from the floods in Rasuwa, Nepal are absolutely horrific. The scale of the destruction looks unreal, almost like a scene from a disaster movie.The entire Himalayan belt needs to seriously work on better early warning systems for such flash floods. Prayers for… pic.twitter.com/7iiupXXIzT — Nikhil saini (@iNikhilsaini) August 26, 2026

El portavoz de la Policía de Nepal en la provincia de Bagmati, Rajendra Prasad Dhamala, confirmó a EFE que hasta el momento se han contabilizado 16 fallecidos, aunque las autoridades advierten de que la cifra podría aumentar.



Según la Junta de Turismo de Nepal (NTB), al menos 384 viajeros figuran como desaparecidos tras la riada en el distrito de Rasuwa, en la provincia de Bagmati.

Entre ellos hay 93 ciudadanos nepalíes y 291 extranjeros, de acuerdo con un recuento elaborado a partir de datos de distintas agencias de viajes.

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El desglose incluye a 105 ciudadanos indios, 37 indios no residentes, 17 malasios, 12 británicos, cuatro sudafricanos, tres estadounidenses, un australiano y un neerlandés, mientras las autoridades tratan de confirmar la nacionalidad de otras 111 personas.

Avalancha en Nepal Foto: AFP

La masa de agua llegó hacia las 9:15 hora local (3:30 GMT) al río Bhote Koshi desde la zona tibetana y golpeó con especial fuerza las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, según fuentes oficiales.

Las inundaciones causaron además daños en carreteras, mercados, asentamientos y obras hidroeléctricas y obligaron a desplegar helicópteros y equipos de seguridad para las labores de búsqueda y rescate.

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Las autoridades continúan evaluando el alcance de los daños y tratando de localizar a las personas desaparecidas.

