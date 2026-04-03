En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Secuestro niña Bogotá
Misión Artemis II
Papá Pitufo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Los tres lugares del mundo donde la Semana Santa es llevada a otro nivel

Los tres lugares del mundo donde la Semana Santa es llevada a otro nivel

En distintas regiones del mundo, la Semana Santa trasciende lo litúrgico para convertirse en una experiencia física, emocional y cultural extrema.

Publicidad

Publicidad

Publicidad