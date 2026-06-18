Luis Galarreta asegura victoria de Keiko Fujimori y proyecta un gobierno de "reconciliación" en Perú

En diálogo con Mañanas Blu, Luis Galarreta, integrante de la fórmula vicepresidencial de Keiko Fujimori, expresó su plena confianza en los resultados electorales que, según sus proyecciones, consolidarían el triunfo del fujimorismo en Perú. A pesar de la demora en el conteo oficial, Galarreta afirmó que los datos internos arrojan una tendencia irreversible.

Una victoria proyectada en medio de la espera institucional

Galarreta explicó que, aunque el sistema electoral peruano ha mostrado lentitud debido a la necesidad de recibir actas físicas, la tendencia es clara. "Nosotros hemos sido muy cautos a pesar de que ya el día martes en la mañana... ya teníamos casi el 80 y tanto por ciento de las actas que nos arrojaba una proyección que íbamos a ganar por 45,000 a 50,000 votos".

El candidato a la vicepresidencia atribuyó el retraso a un modelo de conteo que considera obsoleto: "el sistema peruano formal tiene esta cosa que habrá que cambiarlo... mientras no llega el acta física no se registre. Entonces, por eso la ONPE demora un poco más".

A pesar de las impugnaciones presentadas por la contraparte, Galarreta se mostró tranquilo respecto al marco legal, señalando que la jurisprudencia electoral terminará por ratificar los resultados actuales.



Gobernabilidad y el cierre de brechas sociales

Uno de los mayores retos que enfrenta la posible administración de Fujimori es la profunda división del país. Ante este escenario, Galarreta enfatizó que el objetivo no es la confrontación política, sino la eficiencia administrativa. "Nosotros lo que hemos dicho es: primero, no llegamos con libreta de anotaciones... nosotros no hemos venido a cuestionar a quienes son nuestros opositores o incluso han perseguido a Keiko injustamente".

El político subrayó que el foco estará en que el crecimiento económico llegue finalmente a las poblaciones más vulnerables, mencionando casos específicos como Puno y Arequipa, donde el auge macroeconómico no se ha traducido en servicios básicos. "Lo que te das cuenta es que no es un problema del modelo, sino de la capacidad de gestión... llegamos a voltear la página y hacer el trabajo que no se ha hecho durante 20 años".

Relaciones exteriores y el contexto regional

Galarreta también se refirió a la relación bilateral con Colombia, expresando su deseo de que las afinidades o diferencias ideológicas no afecten la cooperación histórica entre ambas naciones. Manifestó su preocupación ante posibles giros políticos en el país vecino, indicando que "las diferencias políticas que puedan haber de gobiernos... no deberían involucrar las muy buenas relaciones que hemos mantenido durante años".

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Finalmente, reafirmó su postura personal de apoyo a corrientes políticas afines a la centroderecha en la región, aunque insistió en que, de confirmarse su llegada al poder, la prioridad será la transferencia de mando y la atención inmediata a problemas urgentes como el fenómeno de El Niño.

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