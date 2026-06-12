¿Habrá racionamiento por el fenómeno de El Niño? La advertencia y las medidas de minminas

En medio de la creciente preocupación por los efectos del fenómeno de El Niño sobre el suministro de agua y energía en Colombia, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, envió un mensaje de tranquilidad, aunque condicionado al cumplimiento de las medidas de ahorro y coordinación entre todos los actores del sector.

Durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30, el jefe de la cartera aseguró que el país viene preparándose desde hace meses para enfrentar la temporada seca y reveló que ya se han realizado 36 comités de seguimiento al sistema energético nacional.

“Si todos hacemos la tarea, no habrá ninguna demanda no atendida, no habrá ningún racionamiento y no va a haber apagón”, afirmó Palma al referirse a los riesgos advertidos por expertos y operadores del sistema.

Sin embargo, el ministro reconoció que el país enfrentará retos importantes en las próximas semanas. Uno de ellos será el mantenimiento programado de la planta regasificadora, que dejará de importar gas durante cinco días a finales de julio. Según explicó, esta situación pondrá a prueba la capacidad de coordinación del sector energético.



fenómeno de El Niño. Foto: imagen de archivo, Universidad del Rosario.

“Durante cinco días no vamos a poder importar gas a través de esa regasificadora, lo cual nos implica ponernos todos a cooperar y a trabajar”, señaló.

Ante este panorama, el Gobierno prepara medidas regulatorias para incentivar el ahorro de energía y gas entre los usuarios. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) trabaja en propuestas que buscan premiar a quienes reduzcan su consumo y desincentivar el desperdicio.

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“Necesitamos solidaridad, cooperación y trabajar en equipo para poder enfrentar este fenómeno”, insistió Palma.

El ministro también destacó el papel que jugarán las energías renovables durante los meses de mayor sequía. Según explicó, actualmente cerca de uno de cada tres hogares del país puede abastecerse con energía solar durante las horas de mayor radiación.

Además, resaltó que Colombia pasó de una participación cercana al 2 % de energías renovables no convencionales a cerca del 18 % de la matriz eléctrica. “Hubo un aumento del 2.000 % en generación de energía solar”, afirmó.

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Sobre propuestas como adelantar una hora el reloj, similar a la denominada “hora Gaviria”, Palma indicó que por ahora no es una medida contemplada, aunque aseguró que todas las alternativas que contribuyan a reducir la demanda serán evaluadas.

Finalmente, reiteró el llamado a ciudadanos, empresas y autoridades locales para adoptar medidas de ahorro y uso responsable de los recursos. “La palabra clave es cooperación”, concluyó.