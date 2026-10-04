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Lula reconoce que el resultado en primera vuelta es "inesperado" y critica a Bolsonaro

El mandatario, que disputa sus séptimas elecciones presidenciales, dijo sentirse confiado en una victoria final en la ronda de desempate del 25 de octubre, y afirmó ser "muy bueno" en el cara a cara.

Luiz Inácio Lula da Silva
Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 4 de oct, 2026

El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, reconoció este domingo que el resultado de la primera vuelta de los comicios es "inesperado" y aprovechó para criticar duramente a su rival Flávio Bolsonaro, quien lo aventajó por unos dos puntos.

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"Estaba convencido de que iba a ganar las elecciones en primera vuelta", declaró en un céntrico hotel de la ciudad de São Paulo, después de obtener un 45,1 % de los votos frente al 47,0 % de Bolsonaro, un resultado que ninguna encuesta previa había vaticinado.

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Pese a la sorpresa, el líder progresista, que disputa sus séptimas elecciones presidenciales, dijo sentirse confiado en una victoria final en la ronda de desempate del 25 de octubre, y afirmó ser "muy bueno" en el cara a cara.

"A partir de mañana comienza la nueva campaña", dijo en tono combativo y rodeado de seguidores y aliados, en referencia a las tres semanas que quedan hasta la segunda vuelta.

El mandatario defendió en su discurso las políticas de su Gobierno, como el mantenimiento de la estabilidad fiscal y el aumento de la inversión en ciencia y tecnología, así como en educación.

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Asimismo, enumeró sus promesas para el que sería su cuarto mandato al frente de Brasil, como la ampliación de las ayudas a estudiantes y el fortalecimiento de la industria, y se comprometió a que el país dé "un salto" adicional para alcanzar un mayor nivel de bienestar.

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"Vamos a convencer al pueblo brasileño de que debemos continuar con el proyecto", añadió.

Por otro lado, Lula cargó contra la "biografía tenebrosa" de Flávio Bolsonaro, por sus "vínculos" con grupos paramilitares y con el escándalo de corrupción del Banco Master, y aseguró que "todo eso va a quedar claro".

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"No hay nada que permita vislumbrar un futuro prometedor", afirmó sobre un eventual escenario de victoria bolsonarista.

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