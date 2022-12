Maduro debería reconocer crisis y dejarse ayudar de otros países: Albert Rivera

El líder del partido español Ciudadanos (oposición), Albert Rivera, aseguró en entrevista exclusiva con Blu Radio que para que Venezuela pueda salir de la “crisis humanitaria sin precedentes” es necesario que el presidente de ese país, Nicolás Maduro, acepte la situación.



“El Gobierno de Maduro debería reconocer ya la crisis y dejarse ayudar de comunidad internacional para que la gente pueda tener alimentos y medicamentos como mínimo y lógicamente abrir la mano para que haya una reconciliación nacional con condiciones”, manifestó.

Justamente sobre esas condiciones para poder iniciar un diálogo entre el Gobierno chavista y la oposición, explicó que primero habría que dejar en libertad a los presos políticos, además de respetar la Constitución y los resultados en las urnas.



“La gente no tiene para comer, colas de 7 u 8 horas, no tienen medicamentos, no hay material médico y la inseguridad ciudadana creciente. Es un polvorín, una dinámica muy negativa (…) actualmente hay más de 100 presos políticos líderes de la oposición”, alertó.



Rivera, que llegó el lunes a Venezuela, dijo también durante una intervención en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que los venezolanos están viviendo una "triple crisis", que incluye una "humanitaria sin precedentes".



Indicó que quiere "apoyar" desde su partido y desde su país, a un diálogo institucional, aunque aclaró que no puede haber diálogo si no se establecen condiciones entre las que resaltó la liberación de los que considera "presos políticos", el "respeto" a la Constitución y que se acaben los problemas de escasez de productos básicos.

Sobre este último punto añadió: "En eso España los va apoyar, por lo menos en lo que yo puedo defender".



Rivera dijo que "lo primero que hay que abordar" en Venezuela es la crisis humanitaria", y aseguró que aunque "algunos niegan" que en este país haya tal crisis, "solo hay que pasear por las calles de Caracas" para saber que "hay personas pasando hambre".

La segunda crisis a la que se refirió fue la de "seguridad" y apuntó que "hablar de más de 3.000 homicidios y convertir a Caracas lamentablemente en la capital con más delitos y delincuencia, prácticamente del mundo" no es propio "de un país rico como Venezuela"



Un tercer elemento de esa "triple crisis" a la que se refirió el líder de Ciudadanos es lo que considera la crisis "más conocida en Venezuela", que es, según dijo, "los derechos humanos y derechos políticos en este país, si no hay derechos humanos no hay democracia".



Rivera también intentó, sin éxito, visitar al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, y al exalcalde de San Cristóbal (oeste) Daniel Ceballos, que se encuentran cumpliendo arresto domiciliario en sus respectivos hogares, ubicados ambos en el este de Caracas.



El chavismo, mientras tanto, no se refirió a la visita de Rivera directamente, aunque el presidente, Nicolás Maduro, dijo durante un acto de masas que la oposición de su país quiere entregar Venezuela a oligarquías extranjeras y aseguró que sus adversarios políticos "se la pasan" invitando a "oligarcas del exterior".

El presidente señaló que los opositores, supuestamente, "ya no disimulan su interés de entregarle la patria de Bolívar otra vez a la oligarquía española, a la oligarquía yanqui, al imperio estadounidense".



También dijo que "los españoles creen que pueden venir" a Venezuela "a dar consejos" mientras España "tiene 21 % de desamparados, de desempleados".