Maduro lárgate ya: Miguel Bosé

Durante el concierto Venezuela Aid Live, varios de los artistas se han pronunciado frente a la crisis humanitaria, uno de ellos fue el cantante español Miguel Bosé quien le pidió a Nicolás Maduro que se marche de Venezuela.

“Maduro lárgate ya, vete ya lo más lejos que puedas porque Venezuela no es tuya ni de tu compañía de narcos, no, Venezuela es de los venezolanos y los venezolanos no te quieren, lárgate ya”, dijo Miguel Bosé.

Por su parte, el cantante colombiano Jorge Villamizar

manifestó su apoyo y acompañamiento a los venezolanos en estos momentos de crisis.

“Es un honor estar aquí, es una oportunidad muy linda, yo he estado siguiendo este drama que considero mío por más de 10 años. Eso viene dándose desde hace mucho y sé que han sufrido”, dijo.

El cantante venezolano Carlos Baute agradeció a Colombia por su apoyo asegurando que Nicolás Maduro es quien ha puesto fronteras entre los dos países.

“Gracias de corazón a Colombia. No existen fronteras entre Colombia y nosotros… solo lo puso el ilegítimo, está poniendo esto allí, pero vamos a hacer historia todos esos cientos de miles o millones de venezolanos voluntarios que van a venir aquí. Vamos a abrir el canal humanitario”, agregó Baute.

