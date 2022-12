Maduro pide ayuda al papa Francisco "para impedir que Trump invada Venezuela"

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó que respeta "la ética" y "el espíritu" del papa Francisco, con quien dijo tener buenas relaciones, y le pidió ayuda "para impedir que el presidente estadounidense, Donald Trump, invada" a su país.

"Que el papa nos ayude a impedir que Trump lance sus tropas e invada Venezuela. Le pido al papa ayuda contra la amenaza militar de los Estados Unidos. Que no me abandone, que no nos abandone", declaró Maduro desde el palacio de Miraflores, durante una rueda de prensa con periodistas nacionales y extranjeros.

Publicidad

El mandatario chavista solicitó asimismo al papa argentino que le asista ante la "obsesión", la "prepotencia" y la "agresividad" del presidente de Argentina, Mauricio Macri, así como ante su homólogo brasileño, Michel Temer, dos líderes que junto a otros 10 gobiernos de la región han denunciado el supuesto talante autoritario de Maduro.

El presidente venezolano confió en que el papa "siga ayudando con el camino del diálogo, de la paz, del entendimiento, de la defensa de la soberanía de Venezuela".

Maduro no tuvo para la Secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolín, y para la Conferencia Episcopal Venezolana las mismas palabras de aprecio que para Francisco.



"Clamo por el espíritu verdadero cristiano del papa y creo en él. Otra cosa es El Vaticano y la secretaría de Estado del Vaticano. Sobre ellos no voy a hablar. Otra cosa es la Conferencia Episcopal (venezolana), sobre ellos no voy a hablar. A ellos que los juzguen los pueblos, los católicos", concluyó Maduro.

La Conferencia Episcopal Venezolana ha sido especialmente crítica con la instalación de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente instaurada por el oficialismo, un órgano que los obispos ven como un instrumento para la implantación de una dictadura militar en el país.

Publicidad

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

- A través de su cuenta de Twitter, el máximo líder de las Farc, Rodrigo Londoño, dio a conocer las cuatro opciones de nombre que podría llevar el partido político de esa organización.

Publicidad

- Hallazgos fiscales por más de $3.000 mil millones de pesos arrojó la más reciente auditoría de la Contraloría, que raja la gestión de Fonade.

- Fue desarticulada una estructura de secuestradores del frente Che Guevara del ELN en el departamento del Valle.



- Se registra una nueva protesta en Antioquia. Esta vez decenas de campesinos cocaleros de Tarazá adelantan un paro en este municipio del Bajo Cauca por presuntos incumplimientos del gobierno nacional con el programa de sustitución. El comercio de la localidad permanece cerrado.

- La Alcaldía mayor de Bogotá y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) estudian la posibilidad de ampliar el relleno de Mondoñedo para distribuir mejor los residuos que llegan a Doña Juana.



-A pesar de las más de 1.000 capturas de delincuentes en Transmilenio, este sistema de transporte continúa siendo escenario de hechos delictivos. Las autoridades de la capital anunciaron nuevas medidas.

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.



Publicidad

Publicidad