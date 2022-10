María Fernanda, una colombiana que sufre el régimen migratorio de Trump

Tras cumplir 18 años el pasado primero de octubre de 2016, su prima la invitó a Houston a pasar una temporada de vacaciones, por lo que con su padre compraron tiquetes para emprender su primer vuelo en avión este 31 de enero.

A María Fernanda la embajada de Estados Unidos le otorgó la visa B1 y B2 (Turismo) con vigencia del 14 de diciembre de 2016 al 12 de diciembre de 2026, por lo que lo que nada ponía en riesgo lo que sería su primer viaje fuera del país.

Sin embargo, luego de partir a las 4:59 de la mañana de este martes y hacer una escala en El Salvador para finalmente llegar a Houston, Ricardo, el padre de María Fernanda, recibió una llamada de su hija quien entre lágrimas le alcanzó a decir: “Papá, me permiten llamar para decirte que me devuelven mañana (miércoles) a Colombia a las 3:30 de la tarde, me quitaron el celular y me separaron de mi prima”.

Angustiado, Ricardo devolvió la llamada y le contestó un oficial de migración sin tener éxito para poder hablar con su hija.

El diario El Espectador señala que Ricardo se preguntaba “¿para qué le dieron la visa?”.

“Me tienen a mi chiquita como si fuera una delincuente, y ella viajaba con todos sus papeles en regla y llevaba su tiquete de regreso con Avianca para dentro de dos meses”.

En medio del desespero logró ponerse en contacto con el embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, quién delegó a John Ibarra funcionario del Consulado de Houston para solucionar el estado de María Fernanda.

Luego de la gestión, Ricardo logró comunicarse con su hija y supo que sería devuelta al país este miércoles a las 10 de la noche en un vuelo de United.

Según El Espectador, “la Embajada de Estados Unidos en Colombia comunicó que el nuevo gobierno de ese país, encabezado por Donald Trump firmó un decreto para modificar algunos procesos de solicitud de visa de turismo y que los cambios comienzan a regir desde esta misma semana. Nuevamente, se realizarán entrevistas en la que los agentes del país del norte podrán decidir la entrega del documento que permite ingresar a ese país”.