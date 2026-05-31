Más de 200 muertos: EE. UU. ejecuta nuevo ataque contra supuesta narcolancha

La campaña militar impulsada por Estados Unidos contra embarcaciones señaladas de participar en actividades de narcotráfico en aguas del Pacífico y el Caribe alcanzó una nueva cifra récord este fin de semana. Un reciente operativo ejecutado por el Comando Sur elevó a 205 el número de fallecidos desde el inicio de esta estrategia, una operación que ha generado creciente atención internacional por su intensidad y alcance en la región.

La acción más reciente ocurrió en el Pacífico Oriental, donde fuerzas estadounidenses atacaron una embarcación que, según información oficial, navegaba por corredores identificados como rutas frecuentes para el transporte de cargamentos ilegales. El Comando Sur informó que la operación fue autorizada tras labores de inteligencia que, de acuerdo con el reporte militar, permitieron concluir que la nave estaba involucrada en actividades relacionadas con el narcotráfico.

Como resultado del ataque murieron los tres ocupantes de la embarcación. Las autoridades militares estadounidenses los describieron como “narcoterroristas”, término que ha sido utilizado repetidamente por la administración del presidente Donald Trump dentro de su estrategia de seguridad regional. El informe oficial también señaló que ningún integrante de las fuerzas estadounidenses resultó herido durante el procedimiento.

El episodio se convirtió en el cuarto operativo de características similares registrado durante la misma semana. Días antes, otros ataques contra embarcaciones sospechosas dejaron nuevas víctimas en diferentes puntos del océano Pacífico, consolidando una ofensiva que se mantiene activa desde septiembre del año pasado.



Videos divulgados por organismos militares muestran algunos de estos procedimientos. En las imágenes se observa cómo pequeñas embarcaciones son localizadas en alta mar antes de ser alcanzadas por proyectiles que generan explosiones de gran magnitud. El material audiovisual difundido por el Comando Sur forma parte de la estrategia de comunicación con la que Washington ha buscado respaldar públicamente estas operaciones.

La campaña se desarrolla bajo el operativo denominado “Lanza del Sur”, una iniciativa militar lanzada por Estados Unidos para incrementar la presión sobre estructuras vinculadas al tráfico internacional de drogas. Según los reportes oficiales, las fuerzas estadounidenses han ejecutado más de 60 ataques contra embarcaciones consideradas objetivos dentro de esta estrategia.

La administración Trump sostiene que estas acciones forman parte de un conflicto directo contra organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en América Latina. Bajo esa interpretación, Washington ha reforzado operaciones marítimas y aéreas en corredores utilizados históricamente para el transporte de sustancias ilegales con destino a territorio estadounidense.

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El Comando Sur indicó que la operación más reciente fue ejecutada por instrucciones del general Francis L. Donovan, máximo responsable militar estadounidense para América Latina. La institución aseguró que las decisiones operacionales se sustentan en información de inteligencia obtenida previamente sobre movimientos de embarcaciones en zonas identificadas como puntos estratégicos para redes de tráfico marítimo.

No obstante, la campaña también ha provocado cuestionamientos desde distintos sectores. Algunas publicaciones internacionales han señalado que en varios casos las autoridades estadounidenses no han divulgado pruebas públicas que permitan verificar de manera independiente las acusaciones formuladas contra los ocupantes de las embarcaciones atacadas. Investigaciones periodísticas recientes han advertido además sobre interrogantes relacionados con la identificación de algunas de las víctimas y la ausencia de procesos judiciales previos a los operativos.

Mientras continúan las acciones militares en el Pacífico y el Caribe, la cifra de fallecidos sigue aumentando en una de las operaciones antidrogas más agresivas desarrolladas por Estados Unidos en aguas latinoamericanas durante los últimos años. Los reportes oficiales muestran una aceleración de los ataques durante las últimas semanas, consolidando una estrategia que mantiene presencia permanente en varios corredores marítimos considerados prioritarios por las autoridades estadounidenses.