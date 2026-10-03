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Masacre en un bar deja cuatro muertos y tres heridos: esto se sabe

El hecho ocurrió durante la noche cuando hombres armados irrumpieron en un establecimiento y dispararon contra varios clientes. Las autoridades atribuyen el ataque a una disputa criminal.

Masacre en bar
Masacre en bar.
Foto: Magnific y redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de oct, 2026

Al menos cuatro personas murieron y tres más resultaron heridas en un ataque de sicarios presuntamente ligados a organizaciones del narcotráfico en el estado mexicano de Michoacán, oeste del país.

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La Fiscalía del estado informó que testigos revelaron que el ataque fue realizado alrededor de las 23:00 horas del viernes (05:00 GMT), por un grupo de hombres armados que irrumpió en el bar El Nuevo Quijote, ubicado en la urbanizción Las Fuentes, del municipio de Zamora, Michoacán.

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Los sicarios dispararon rifles de asalto contra varios comensales que consumían bebidas embriagantes y escuchaban canciones de música regional mexicana, incluidas interpretaciones de 'narcocorridos', es decir, melodías compuestas para exaltar la vida de personas relacionadas con el narcotráfico.

En el ataque murieron de forma inmediata tres hombres y una mujer, cuyos cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, a la espera de que sean identificados y reclamados por sus familiares.

Además, tres personas resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas a diversos hospitales de Zamora, donde se han desplegado operativos policiales para evitar nuevos ataques de sicarios en su contra.

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Agentes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Guardia Civil (Policía Estatal) mantienen un operativo en la región de Zamora, en busca de los asesinos, quienes huyeron a bordo de distintos vehículos.

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La Fiscalía informó que de acuerdo con las primeras investigaciones el ataque se derivó de pugnas entre carteles del narcotráfico que se disputan el control de la producción y tráfico de drogas, así como otras actividades criminales como extorsiones a empresarios, comerciantes y transportistas.

Autoridades federales han identificado que en Zamora operan las organizaciones criminales autodenominadas como Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Los Caballeros Templarios y el Cártel de Los Reyes.

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Estos tres grupos delictivos forman parte de 16 carteles del narcotráfico que operan en algunos de los 113 municipios que integran las diversas regiones de Michoacán.

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