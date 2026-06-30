Médicos Sin Fronteras enfocará su respuesta en personas sin refugio tras los terremotos en Venezuela

Luego de atender la emergencia hospitalaria provocada por los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela, Médicos Sin Fronteras anunció que concentrará su siguiente fase de respuesta en la atención de miles de personas que permanecen sin refugio en asentamientos improvisados y espacios públicos de Caracas y sus alrededores, donde no existe una atención sanitaria organizada.

La organización informó que, durante los primeros días de la emergencia, entregó kits médicos y suministros a ocho hospitales de Caracas y La Guaira, suficientes para cubrir el tratamiento de aproximadamente 3.500 pacientes. Aseguraron que, al ser la única organización humanitaria internacional presente y operativa desde las primeras horas tras la tragedia, lograron responder al desabastecimiento de insumos que enfrentaban los centros asistenciales.

Sin embargo, con el paso de los días y mientras disminuyen los casos de trauma, las necesidades humanitarias han cambiado. Según Médicos Sin Fronteras, miles de personas continúan viviendo en parques, estadios y otros espacios habilitados de manera informal, luego de que más de 1.500 edificaciones, en su mayoría viviendas, resultaran afectadas por el sismo.

El coordinador de la organización en Venezuela, Andreas Spaett, explicó que ahora la prioridad será llevar atención médica básica directamente a estos asentamientos, donde, además de la falta de servicios de salud, persisten necesidades de agua, alimentos, abrigo y ropa. Agregó que también se implementarán clínicas móviles con apoyo psicológico para atender a las personas que permanecen desplazadas y enfrentan las secuelas emocionales de la emergencia.



De acuerdo con el más reciente balance de las autoridades venezolanas, los terremotos dejan más de 3.142 familias afectadas, principalmente en el estado La Guaira.