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México detiene a cinco sospechosos de asesinar a mineros y secuestrar turistas en Sinaloa

Los detenidos formaban parte del círculo de seguridad de Óscar Luciano, alias 'Casco' o '81', también identificado como jefe regional de Los Chapitos.

Persona esposada.jpg
Persona esposada.
Foto: imagen de archivo, Magnific.
Por: EFE
|
Actualizado: 18 de oct, 2026

Las fuerzas de seguridad mexicanas detuvieron a Jesús Abraham, alias 'Talibán', y a otros cuatro presuntos integrantes del Cartel del Pacífico, vinculados con el secuestro y homicidio de diez trabajadores mineros y el secuestro de cuatro turistas en Sinaloa, informó este domingo la Secretaría de la Defensa Nacional.

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La captura de alias 'Talibán' ocurrió la víspera en Mazatlán, en el noroeste de México, donde las autoridades le decomisaron armamento y un vehículo, según precisó la autoridad castrense -en un comunicado-.

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La secretaría identificó al capturado como persona de confianza de Juan Benito, alias 'Beny 17', señalado por la institución como jefe regional de Los Chapitos, una facción del Cartel del Pacífico.

La dependencia no difundió los apellidos del detenido ni precisó su participación individual en los hechos con los que lo relaciona.

Según el reporte, los cinco arrestados están vinculados con el secuestro y homicidio de diez trabajadores de la empresa minera Canam/Vizsla Silver Corp el pasado 23 de enero en Concordia, Sinaloa.

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Además, la institución los relacionó con el secuestro de cuatro turistas procedentes del central Estado de México, ocurrido el 3 de febrero del año en curso en Mazatlán.

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La Secretaría de Defensa detalló que la operación comenzó el viernes 16 de octubre en el municipio de El Rosario, donde fueron capturados otros cuatro presuntos miembros de una célula delictiva, entre ellos un ciudadano colombiano.

De acuerdo con la dependencia, ese grupo formaba parte del círculo de seguridad de Óscar Luciano, alias 'Casco' o '81', también identificado como jefe regional de Los Chapitos.

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Los trabajos de inteligencia militar y esas primeras detenciones permitieron la posterior captura de alias 'Talibán', añadió la nota entidad.

En las acciones participaron fuerzas especiales de la Guardia Nacional y del Ejército, con apoyo de tres helicópteros de la Fuerza Aérea y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, según la nota informativa.

Los cinco detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República en Culiacán para continuar las investigaciones y determinar su situación jurídica, según la secretaría.

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