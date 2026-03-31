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Blu Radio  / Mundo  / México exige a EEUU esclarecer muerte de migrante detenido por ICE, tras 14 decesos

México exige a EEUU esclarecer muerte de migrante detenido por ICE, tras 14 decesos

La muerte de José Guadalupe Ramos-Solano fue anunciada este lunes por la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE), en un escrito que especificaba que el hombre, que se encontraba detenido en el centro de procesamiento de Adelanto, fue encontrado "inconsciente y sin respuesta" el 25 de marzo.

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