México: Fiscalía pide pruebas para detener a fucionarios acusados de narcotráfico por EEUU

La fiscalía general mexicana rechazó este viernes, por falta de pruebas, detener a 10 políticos oficialistas, entre ellos el gobernador de Sinaloa (noroeste), acusados de nexos con el narcotráfico por Estados Unidos, y señaló que pedirá más información sobre el caso.

La fiscalía federal en Nueva York reveló el miércoles que pidió la captura con fines de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya, del partido oficialista Morena y cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, y de otros nueve funcionarios de la misma corriente política.

"No hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el por qué de la urgencia de la detención provisional", dijo en rueda de prensa Raúl Jiménez, del área de asuntos internacionales de la fiscalía general.

Indicó que, a través de la cancillería mexicana, solicitarán a Estados Unidos la entrega de "todas las pruebas, argumentos, informes, documentos que sean necesarios" sobre el caso a fin de valorar si hay elementos contra los políticos señalados por la fiscalía estadounidense.



Si las autoridades mexicanas encuentran fundamentos para capturar a Rocha Moya, primero se debe solicitar a la Cámara de Diputados que inicie un procedimiento para retirarle el fuero del que goza como gobernador.

La fiscalía federal de Nueva York acusa a Rocha Moya, un senador, un alcalde y otros siete funcionarios de presuntos nexos con el cártel de Sinaloa para distribuir "enormes cantidades de narcóticos en Estados Unidos".

La denuncia sacudió al oficialismo en México pues es la primera vez que altos funcionarios en el cargo son señalados de estar vinculados al tráfico de drogas.

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La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum rechazó tajantemente las acusaciones el jueves y pidió a Estados Unidos que presente pruebas "irrefutables".

El caso Rocha Moya estalla cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, exige a México resultados en la lucha contra el narcotráfico. Y cuando ambos países y Canadá revisan el tratado de libre comercio de Norteamérica, el T-MEC.