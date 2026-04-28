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Detenido en México El Jardinero, presunto nuevo líder de Cartel Jalisco Nueva Generación

El arresto ocurrió en el estado de Nayarit (oeste), en una región con fuerte presencia del CJNG, a dos meses de la muerte en un operativo militar del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, de quien se consideraba su posible sucesor.

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Alias Jardinero
Foto: EFE
Por: EFE
|
Actualizado: 28 de abr, 2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, anunció este lunes la detención de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, identificado por autoridades estadounidenses como uno de los dirigentes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y por quien se ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares.

El arresto ocurrió en el estado de Nayarit (oeste), en una región con fuerte presencia del CJNG, a dos meses de la muerte en un operativo militar del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, de quien se consideraba su posible sucesor.

García Harfuch explicó que el detenido cuenta con una orden de aprehensión en México y es requerido por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición.

"Por su captura, el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares", mencionó en un breve mensaje en su cuenta de X.

La operación fue "planeada, desarrollada y ejecutada" por personal de la Secretaría de Marina (Semar), señaló el funcionario.

En abril de 2021, el Gobierno de EE.UU. anunció sanciones contra Flores Silva, a quien identificó como uno de los dirigentes regionales del CJNG.

Flores Silva, de 45 años, también ha sido señalado como jefe se seguridad de Oseguera Cervantes, según reportes de medios que citan a la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés).

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El Departamento del Tesoro estadounidense afirmó entonces que controlaba amplias zonas del Pacífico mexicano, incluido Nayarit, y lo señaló de traficar con grandes cantidades de opiáceos y cocaína.

También fue imputado en EE.UU. por conspiración para distribuir cocaína y heroína, así como por delitos con armas de fuego.

Posteriormente, en junio de 2025, El Jardinero volvió a ser incluido en un paquete de sanciones contra altos mandos del CJNG, donde se le vinculó con la operación de laboratorios clandestinos de metanfetamina.

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En febrero pasado, tras la muerte de El Mencho, fundador del CJNG, especialistas señalaron al ahora detenido como parte de un grupo de líderes que quedó al frente del cartel.

Autoridades mexicanas indicaron que la detención ocurrió tras 19 meses de seguimiento y trabajos de inteligencia, así como del intercambio de información con agencias estadounidenses.

También destacaron que Flores Silva cuenta con orden de extradición por el delito de asociación delictuosa contra la salud y portación de arma de fuego, solicitada por Estados Unidos y tiene una orden de reaprehensión de 2024 por homicidio.

Las agencias de Seguridad mexicana apuntaron que se tiene conocimiento que el ahora detenido "controlaba laboratorios de metanfetamina, pistas clandestinas y avionetas, camiones de carga y vehículos de pasajeros para transportar cocaína, heroína" y otras drogas desde Centroamérica a México y posteriormente a células de distribución en varios estados de Estados Unidos en los estados de California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia.

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