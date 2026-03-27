Desmantelan fábrica producción de dólares y pesos falsos en Bogotá: así la ponían a circular

La Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el apoyo de la Agencia del Servicio Secreto de los Estados Unidos (USS), logró desmantelar un Grupo Delictivo Común Organizado dedicado a la fabricación y tráfico de divisas falsas, a través de 10 diligencias de registro y allanamiento realizadas en puntos estratégicos de la ciudad de Bogotá, con las que se hicieron efectivas 12 órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir y tráfico y falsificación de Moneda.

Durante la operación, los investigadores lograron el desmantelamiento de dos fábricas de falsificación de moneda que utilizaban tecnología de alta precisión tipo inkjet. El balance de las incautaciones con fines de comiso incluye las sumas de $268.000.000 de pesos colombianos y $7.800 dólares americanos falsos, además de $162.000.000 de pesos colombianos auténticos, presuntamente producto de las actividades ilícitas.

También fueron incautados 3 vehículos tipo taxi y una motocicleta, los cuales eran utilizados para la logística y distribución del material falsificado.

Este grupo delincuencial tenía una capacidad de producción estimada en 500 millones de pesos falsos mensuales, dinero que era introducido de manera sistemática en la economía nacional. La investigación permitió determinar que los principales afectados eran comerciantes locales y usuarios del servicio público de taxis, donde los delincuentes facilitaban el "cambiazo" o la circulación de los billetes.



Desmantelan fábrica producción de dólares y pesos falsos en Bogotá // Foto: suministrada

El radio de acción criminal de esta organización delincuencial se concentraba en la capital del país, con especial énfasis en las localidades de Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal Sur, Kennedy, Santa Fe, Engativá, 20 de Julio, Teusaquillo y Usme, en donde afectaban la economía de la ciudadanía capitalina impactando directamente en la vida diaria provocando pérdidas económicas directas a comercios y particulares.

Afirma el teniente coronel Oscar Andrés Gómez Castro - director Investigación Criminal e INTERPOL (encargado) , “con estas capturas, logramos neutralizar una de las fuentes más grandes de contaminación de la economía formal en Bogotá, protegiendo el patrimonio de los ciudadanos y la integridad del sistema financiero”.

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Los capturados y los elementos incautados fueron presentados ante un Juez de Control de Garantías, quien dio legalidad a sus capturas, la Fiscalía General de la Nación, les imputará cargos por los delitos de concierto para delinquir y tráfico y falsificación de moneda. 7 de los capturados presentan antecedentes con condenas activas por el mismo delito.

Este resultado refleja el compromiso de la Policía Nacional de Colombia y sus aliados internacionales en la lucha contra el crimen transnacional y la protección de la integridad del sistema financiero.