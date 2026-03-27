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Desmantelan fábrica producción de dólares y pesos falsos en Bogotá: así la ponían a circular

Logramos la incautación de 268 millones de pesos en moneda falsa y vehículos utilizados para la distribución del dinero ilícito.

Desmantelan fábrica producción de dólares y pesos falsos en Bogotá.jpg
Desmantelan fábrica producción de dólares y pesos falsos en Bogotá //
Foto: suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: 27 de mar, 2026

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