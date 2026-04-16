Miguel Rodríguez Orejuela pide libertad en EEUU por deterioro en su salud mental: tiene demencia

Miguel Rodríguez Orejuela fue uno de los máximos líderes del cartel de Cali, organización criminal que dominó el tráfico de cocaína en los años 90 y llegó a controlar gran parte del mercado hacia Estados Unidos. Fue acusado de conspiración para importar drogas y lavado de dinero a gran escala. Tras su captura en Colombia, fue extraditado a Estados Unidos en 2005 y en el 2006 se declaró culpable, recibiendo una condena de 30 años de prisión.

Desde la prisión Federal Correctional Institution de Big Spring, en Texas Miguel Rodríguez Orejuela, exjefe del cartel de Cali, pide su libertad alegando una condición devastadora: su mente se está apagando.

Según el documento presentado ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, por sus abogados Brandon Sample y Joshua S. Danz, el exnarcotraficante de 82 años sufre demencia vascular avanzada, al punto de vivir completamente desconectado de la realidad.

Entre los episodios más impactantes descritos por su defensa, aseguran que Rodríguez se despierta en la madrugada convencido de que está en Colombia y les pide a otros reclusos que le consigan un taxi para ir a Bogotá.



En otros momentos, cree que está huyendo de las autoridades en las montañas, cuando en realidad permanece en una celda. También presenta delirios paranoides: está convencido de que otros presos intentan envenenar su comida, lo que ha obligado incluso a personal médico a vigilarlo mientras come.

Los reportes médicos citados en la solicitud son contundentes. Un escáner cerebral reveló daño estructural irreversible, producto de múltiples infartos cerebrales. Además, su deterioro es tal que ni siquiera puede identificar lesiones en su propio cuerpo, como cuando fue atendido por una inflamación severa en la mandíbula, sin recordar qué le ocurría.

La defensa sostiene que ya no puede cuidarse por sí mismo, que olvida tomar sus medicamentos y que su estado mental lo ha convertido en una persona completamente dependiente. A esto se suma un dato clave: evaluaciones médicas se habrían realizado en inglés, idioma que no comprende, lo que pone en duda la calidad del seguimiento clínico dentro de la prisión.

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Pese a este panorama, la solicitud de liberación fue inicialmente rechazada por el sistema penitenciario, bajo el argumento de que aún puede realizar acciones básicas como alimentarse por sí mismo. Sin embargo, su defensa insiste: mantenerlo en prisión ya no cumple ningún propósito legal, ni humano.

Tras más de 22 años de condena, la decisión ahora queda en manos de un juez federal, que deberá determinar si su estado actual justifica una liberación por razones humanitarias.

Una fuente cercana al caso le dijo a Blu Radio y aseguró que sí tiene una posibilidad real, pero no es segura. El expediente describe demencia vascular avanzada con daño cerebral irreversible, eso encaja directamente con lo que la ley considera “razones extraordinarias y convincentes”.



Y hay tres razones por las que los abogados son optimistas:

Tiene 82 años y ya cumplió más de 22 años de 30. La ley en EEUU favorece la liberación cuando:



El preso es mayor de 65

Ha cumplido gran parte de la pena

Su salud se deteriora gravemente

Miguel Rodríguez Orejuela cumple esos tres requisitos. No se quedaría en EEUU sino que sería deportado a Colombia con cuidado familiar. Eso reduce aún más cualquier riesgo legal o político. Pero hay una razón de peso para los fiscales y que podría frenar todo: La gravedad de sus crímenes; fue líder del cartel de Cali. Eso no es menor. Los jueces federales suelen ser muy cautelosos en liberar a figuras de alto nivel del narcotráfico, incluso enfermos.