Momentos de pánico en Times Square: reportan tiroteo tras multitudinario desfile de los Knicks

Una persona fue detenida tras registrarse varios disparos este jueves en Times Square, en pleno corazón de Manhattan, según informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y recogen medios locales.

Dos personas salieron corriendo, aparentemente extrajeron armas de fuego y abrieron fuego antes de huir del lugar, agregan las cadenas CBS y Fox.

El incidente se produjo poco antes de las 16:00 horas (20:00 GMT) en la intersección de la calle 44 con la séptima avenida, justo después de la multitudinaria celebración que vivió hoy la ciudad por la victoria de los New York Knicks en la NBA.

La policía aseguró que no se registraron heridos, y se desconoce si el tiroteo estaba dirigido contra un objetivo concreto, agrega CBS.



Uno de los presuntos implicados, un menor de edad cuya identidad y edad exacta no han sido reveladas, se encuentra bajo custodia policial, y se ha recuperado un arma de fuego en el lugar.