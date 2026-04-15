Motociclista es captado haciendo peligrosa maniobra en carretera: “Sin ningún aprecio por la vida”

Cada año, miles de accidentes de tránsito dejan víctimas en las vías, y en muchos casos no se trata de fallas mecánicas ni del estado de las carreteras, sino de decisiones imprudentes. Excesos de velocidad, maniobras peligrosas y la falsa sensación de control siguen siendo factores determinantes en siniestros que, en cuestión de segundos, pueden cambiarlo todo.

Frente a esto, una peligrosa maniobra quedó registrada en video y ha generado todo tipo de reacciones entre los internautas por la temeridad e irresponsabilidad de un motociclista en plena carretera.



Motociclista es captado haciendo peligrosa maniobra en carretera

En la grabación, captada aparentemente por otro motociclista que lo acompañaba, se observa cómo el conductor de una moto, que no lleva casco, se aproxima peligrosamente a una tractomula en movimiento durante la noche. En una de las escenas, el motociclista circulaba a escasos centímetros de las ruedas traseras del vehículo de carga, mientras las luces rojas iluminaban la vía.

Lo más impactante ocurre segundos después, pues el conductor adopta una posición agachada y se introduce prácticamente debajo del remolque, quedando en un punto ciego crítico.

La cercanía con las llantas y la estructura del camión muestra el alto riesgo de la maniobra, que pudo haber terminado en un accidente fatal.



El motociclista mantiene el control de su vehículo mientras continúa paralelo a la tractomula, repitiendo una acción que muchos usuarios calificaron como “un viaje sin retorno”, “sin ningún aprecio por la vida” y “este truco solo se puede hacer una vez”.



Imprudencia en las vías es un riesgo latente

La peligrosa maniobra ha hecho que se evalúe la conducta de algunos actores viales. Desde sectores de movilidad indicaron que este tipo de acciones no solo pone en peligro la vida de quien las realiza, sino también la de otros conductores que transitan por la vía.

Expertos en seguridad vial coinciden en que las motocicletas, por su tamaño y velocidad, son especialmente vulnerables frente a vehículos de carga pesada. Ingresar en puntos ciegos o circular tan cerca de una tractomula reduce casi por completo la capacidad de reacción ante cualquier imprevisto.

No obstante, este no es el único hecho de este tipo, existe una larga lista de situaciones en las que la imprudencia termina siendo la consecuencia de algo irreversible, como perder la vida.

"Este truco solo se puede hacer una vez"…Este motociclista sin ningún aprecio por la vida está listo para hacer un viaje sin retorno 🕊️🕊️ pic.twitter.com/XzFPWo3VmB — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) April 13, 2026