Muere famoso actor tras colapsar durante una entrevista en programa en vivo: esto se sabe

Una entrevista radial terminó en tragedia y conmocionó al mundo del entretenimiento, luego de que un reconocido actor y político falleciera tras sufrir una emergencia médica mientras participaba en un programa en directo.

El hecho generó numerosas reacciones en redes sociales, donde seguidores y usuarios lamentaron la muerte del artista, ocurrida en circunstancias que todavía despiertan interrogantes.

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La víctima fue Seth Kwame Dzokoto, de 51 años, quien se encontraba en una conversación con el periodista Prince Gyimah, presentador de un espacio matutino. Según la información divulgada por la emisora responsable del programa, el incidente ocurrió durante el encuentro radial y obligó a movilizar al equipo para atender la situación.

How Kwame Dzokoto collapsed and died during a radio interview this mornin



Sad news for Ghana 🇬🇭💔 pic.twitter.com/YMnTK9E8QL — Baddest Boss (@Revteabread) October 22, 2026

Tras el episodio, el actor fue llevado de inmediato a un hospital para recibir asistencia médica. Sin embargo, los esfuerzos no fueron suficientes y, de acuerdo con el reporte de la estación, el profesional de la salud que se encontraba de turno confirmó su fallecimiento al llegar al centro médico.



La noticia provocó consternación entre quienes seguían su carrera artística y su participación en la política. El caso también puso el foco sobre lo sucedido durante la entrevista, aunque hasta el momento no se han divulgado detalles médicos que permitan establecer con precisión qué provocó el colapso.

Ante la repercusión del caso, la estación radial emitió un comunicado en el que expresó su tristeza por lo sucedido y envió un mensaje de solidaridad a los familiares y allegados del fallecido.

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En su pronunciamiento, la organización también agradeció las muestras de apoyo dirigidas al presentador, al equipo de cámaras y a los demás trabajadores que estaban presentes durante el incidente. No obstante, insistió en que la prioridad debe ser el dolor de quienes perdieron a un ser querido.

La emisora manifestó que, más allá de los mensajes de reconocimiento recibidos por el comportamiento de su personal, la situación representa una pérdida que afecta profundamente a la familia del actor y a las personas que compartieron con él.

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Asimismo, señaló que sus pensamientos están con quienes atraviesan el duelo y destacó la importancia de recordar al artista en medio de las circunstancias que rodearon su fallecimiento.

La emisora cerró su mensaje con palabras de condolencia para los familiares, amigos y seguidores del actor, a quienes deseó fortaleza para afrontar la pérdida.