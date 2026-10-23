Joven murió tras salir expulsada de atracción: pasajero grabó el momento exacto del accidente

Una joven de 18 años murió luego de sufrir un grave accidente mientras se encontraba a bordo de una atracción mecánica. El hecho quedó registrado en un video grabado por uno de los pasajeros que también participaba en el juego, cuyas imágenes muestran el momento en que la víctima cae desde varios metros de altura mientras la estructura continúa en movimiento.

La tragedia ocurrió la noche del martes 20 de octubre durante las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, México. La víctima fue identificada como Gabriela Rodríguez Tezoco, quien sufrió el accidente en una atracción conocida como ‘El Péndulo’. Aunque fue auxiliada por los equipos de emergencia y trasladada a un centro hospitalario de la zona, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

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El registro audiovisual captado por uno de los ocupantes del juego muestra la caída de la joven y la reacción de quienes presenciaron lo sucedido. Las circunstancias del accidente son materia de investigación y, por ahora, las autoridades trabajan para establecer qué provocó que la pasajera saliera expulsada de su asiento.

🚨 Una joven falleció al caer de un juego mecánico durante una feria en Cabo, San Lucas. pic.twitter.com/JKdllojSAT — Juan Manuel Jiménez (@juanmapregunta) October 22, 2026

¿Qué se sabe del accidente en ‘El Péndulo’?

Las primeras versiones apuntan a una posible falla en el sistema de sujeción de la atracción. Al parecer, el dispositivo que mantenía asegurada a Gabriela por los hombros y el torso se habría levantado mientras el mecanismo estaba funcionando, lo que le habría hecho perder estabilidad.



Durante la caída, la joven presuntamente golpeó una estructura metálica antes de impactar contra el suelo. Otro de los aspectos que deberá esclarecer la investigación es que el juego habría continuado en movimiento durante algunos segundos después del accidente, hasta que uno de los operadores consiguió detenerlo.

Tras lo ocurrido, el personal de emergencia llegó al lugar para brindarle los primeros auxilios a la víctima. Posteriormente, fue trasladada a un establecimiento médico cercano, donde falleció pese a la atención recibida.

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Hasta el momento, no se han establecido oficialmente las causas del siniestro. Por ello, será necesario determinar si el accidente estuvo relacionado con un desperfecto mecánico, una falla en los elementos de protección o un posible incumplimiento de los protocolos de seguridad.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur abrió una investigación para esclarecer lo sucedido y establecer si existen responsabilidades por la muerte de la joven.

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Como parte del procedimiento, ‘El Péndulo’ quedó asegurado mientras especialistas examinan sus componentes, los mecanismos de sujeción y las condiciones técnicas en las que funcionaba al momento del accidente.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Los Cabos anunció cambios en la dirección municipal de Protección Civil. Francisco Cota Márquez fue separado de su cargo como responsable de esa dependencia y Diego Camacho Hale fue designado en su reemplazo.

Las autoridades también ordenaron inspecciones a los demás juegos mecánicos instalados en el recinto ferial, con el propósito de revisar su documentación y comprobar que cumplan los requisitos necesarios para operar.