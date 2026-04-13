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Blu Radio  / Mundo  / Muere jugador de 20 años de la selección de Ghana en medio de robo al equipo

Muere jugador de 20 años de la selección de Ghana en medio de robo al equipo

Según las primeras versiones, el suceso ocurrió cuando varios hombres armados bloquearon la vía para perpetrar el robo.

Muere jugador de 20 años de la selección de Ghana en medio de robo al equipo
Muere jugador de 20 años de la selección de Ghana en medio de robo al equipo
Por: EFE
|
Actualizado: 13 de abr, 2026

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