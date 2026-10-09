Muere niño de 5 años luego de que un televisor le cayera encima en pleno salón de clases

Un niño de cinco años falleció luego de sufrir graves lesiones por la caída de una pantalla que se encontraba instalada en una pared de su colegio.

Aunque los docentes reaccionaron para auxiliarlo y los equipos médicos intentaron reanimarlo, el menor murió después de ser trasladado a un centro hospitalario. Las autoridades investigan las circunstancias que rodearon esta tragedia.

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El accidente se registró el jueves 8 de octubre, hacia el mediodía, en la escuela primaria Riviera, ubicada en Palm Bay, Florida, Estados Unidos. Según la información de las Escuelas Públicas de Brevard, el dispositivo cayó sobre el estudiante y le provocó heridas de gravedad, lo que obligó a activar los protocolos de atención de emergencia.

Tras lo ocurrido, los profesores acudieron a ayudar al niño mientras llegaban los organismos de socorro. Una vez en el lugar, los equipos de emergencia iniciaron maniobras de reanimación y dispusieron su traslado a un hospital para que recibiera atención especializada. Sin embargo, el esfuerzo del personal médico no fue suficiente para salvarle la vida.



💔 HE WENT TO SCHOOL WEDNESDAY MORNING. HE NEVER CAME HOME.



Five-year-old Bellamy Dawkins-Morris was killed Wednesday, October 7, after a 120-pound interactive display board fell on him at Riviera Elementary School in Palm Bay, Florida.



Bellamy had autism. According to his… pic.twitter.com/NIP37LCb36 — 🎹 Ames™ 🎹 (@AmesStraight) October 8, 2026

La muerte del menor causó conmoción por tratarse de un accidente ocurrido dentro de una institución educativa, durante la jornada escolar. Entretanto, las autoridades comenzaron a recopilar información para establecer cómo se desprendió la pantalla y qué circunstancias contribuyeron a que terminara golpeando al estudiante.

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Investigan las causas de la caída de la pantalla

Aunque las primeras observaciones apuntan a que podría tratarse de un accidente, los investigadores no han cerrado el caso y adelantan distintas diligencias para esclarecer lo sucedido.

Durante una rueda de prensa, las autoridades confirmaron que el proceso cuenta con la participación de equipos especializados, entre ellos investigadores de la unidad de víctimas especiales, personal de casos importantes y expertos encargados del análisis de la escena.

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“A primera vista, parece un trágico accidente; sin embargo, nuestros investigadores de la unidad de víctimas especiales, la unidad de casos importantes y nuestro personal de la escena del crimen están investigando activamente”, señalaron durante la declaración pública.

La investigación busca reconstruir los momentos previos al accidente y determinar por qué el equipo, que estaba instalado en una pared del salón de clases, cayó sobre el niño. Por ahora, no se ha establecido de manera concluyente qué provocó el desprendimiento.

El caso permanece bajo investigación mientras las autoridades avanzan en la revisión de las circunstancias del accidente. La participación de varias unidades especializadas busca aportar elementos para determinar cómo se produjo la caída del dispositivo y si existen otros factores relevantes para la investigación.