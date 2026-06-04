Muere un casco azul y dos resultan heridos por caída de morteros en su posición en Líbano

Un miembro de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) murió este jueves a causa de las heridas sufridas por la caída de morteros en la posición donde se encontraba en las inmediaciones de Marjayoun, en el sur del país, donde también resultaron heridos otros dos compañeros.

El fallecido, cuya nacionalidad se desconoce todavía, había resultado herido de gravedad durante el incidente de anoche en su zona de despliegue y poco después fue traslado a Beirut para recibir tratamiento en un hospital, donde acabó perdiendo la vida, según un comunicado de la FINUL.

Los otros dos cascos azules heridos por los morteros están siendo atendidos en una base de la misión internacional, que ha iniciado una investigación para esclarecer los detalles de lo ocurrido.

La FINUL no atribuyó los lanzamientos, ocurridos en una región donde tienen lugar fuertes enfrentamientos entre las tropas israelíes que invaden el sur del Líbano y el grupo chií libanés Hizbulá, a ningún actor específico.



Sin embargo, sí denunció un aumento en el número de "impactos" en la región meridional del país.

"Los ataques deliberados contra pacificadores son violaciones graves de la ley humanitaria internacional y de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, y podrían equivaler a crímenes de guerra", zanja la nota.

Los cascos azules desplegados en Marjayoun, donde se ubica también la base Miguel de Cervantes, están bajo mando español, si bien el sector también incluye batallones indios, nepalíes, serbios y de otras nacionalidades.

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La zona de operaciones de la misión internacional se extiende desde la frontera de facto con Israel hasta el río Litani, región donde se ha venido concentrando la violencia, a apenas medio año de que concluya el mandato de la FINUL y mientras se barajan despliegues alternativos para su sustitución.

Desde el comienzo de las hostilidades en el Líbano el pasado 2 de marzo, la FINUL ya había denunciado varios incidentes contra sus tropas.