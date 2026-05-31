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Mueren ocho personas, incluido un bebé, al incendiarse un bus tras choque en Turquía

Un viaje de regreso por el fin de las vacaciones terminó en una tragedia cuyas causas aún se investigan. Decenas de pasajeros resultaron heridos.

Mueren ocho personas, incluido un bebé, al incendiarse un bus tras choque
Accidente en Turquía.
Foto: Captura de redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 31 de may, 2026

Al menos ocho personas, entre ellas un bebé, han muerto este domingo en un accidente de bus, al incendiarse el vehículo tras chocar con la barandilla de la calzada.

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El accidente tuvo lugar de madrugada en la autopista en la provincia occidental de Denizli (Turquía) de tres carriles en cada dirección, que comunica la ciudad de Esmirna, en la costa egea, con Antalya, en la orilla del Mediterráneo, a una distancia de 450 kilómetros.

El autobús, procedente de Esmirna y con destino a Antalya, con 38 pasajeros y tres empleados a bordo, había recorrido aproximadamente la mitad del trayecto cuando chocó por causas desconocidas contra el quitamiedos a la derecha y se incendió.

Ocho personas murieron, entre ellas un bebé de 9 meses, y 33 resultaron heridas y han sido llevados a los hospitales de la zona, informa la agencia turca Anadolu.

Hoy es el último día del periodo vacacional de la fiesta del Cordero, celebrada el miércoles pasado, que incluye tres días y medio de festivos oficiales y permite a muchos ciudadanos planificar una estancia en la playa de un fin de semana al siguiente.

En Turquía, país de 85 millones de habitantes, se registran anualmente unos 6.500 muertes por accidentes de tráfico (contabilizando fallecimientos hasta 30 días después del incidente).

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Más de 50 millones de personas utilizan cada año autobuses interurbanos y aunque no hay desgloses sobre los accidentes en transporte público, la prensa denuncia que estos suelen ser consecuencia del cansancio del conductor en viajes de muchas horas.

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