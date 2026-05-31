Mueren ocho personas, incluido un bebé, al incendiarse un bus tras choque en Turquía

Al menos ocho personas, entre ellas un bebé, han muerto este domingo en un accidente de bus, al incendiarse el vehículo tras chocar con la barandilla de la calzada.

El accidente tuvo lugar de madrugada en la autopista en la provincia occidental de Denizli (Turquía) de tres carriles en cada dirección, que comunica la ciudad de Esmirna, en la costa egea, con Antalya, en la orilla del Mediterráneo, a una distancia de 450 kilómetros.

🚩Denizli-Aydın Otoyolu'nda seyir halindeki yolcu otobüsü kaza yaptı. Kaza sonucunda 8 kişi hayatını kaybetti.#MedyaHaber #MedyaHaberTv pic.twitter.com/qHkw1tVhEL — Digital Medya (@medya_digital2) May 31, 2026

🚌💥Denizli'de facia yaşandı: Bariyere çarpıp yanan otobüste biri bebek 8 ölü, 33 yaralı



👉Pamukkale Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı



🔥İtfaiye ekiplerinin… pic.twitter.com/R8I5jGH4JQ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 31, 2026

El autobús, procedente de Esmirna y con destino a Antalya, con 38 pasajeros y tres empleados a bordo, había recorrido aproximadamente la mitad del trayecto cuando chocó por causas desconocidas contra el quitamiedos a la derecha y se incendió.



Ocho personas murieron, entre ellas un bebé de 9 meses, y 33 resultaron heridas y han sido llevados a los hospitales de la zona, informa la agencia turca Anadolu.

Hoy es el último día del periodo vacacional de la fiesta del Cordero, celebrada el miércoles pasado, que incluye tres días y medio de festivos oficiales y permite a muchos ciudadanos planificar una estancia en la playa de un fin de semana al siguiente.

En Turquía, país de 85 millones de habitantes, se registran anualmente unos 6.500 muertes por accidentes de tráfico (contabilizando fallecimientos hasta 30 días después del incidente).

Publicidad

Más de 50 millones de personas utilizan cada año autobuses interurbanos y aunque no hay desgloses sobre los accidentes en transporte público, la prensa denuncia que estos suelen ser consecuencia del cansancio del conductor en viajes de muchas horas.