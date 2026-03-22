Mujer de 88 años protagonizó impactante accidente por confundir el pedal del freno con el acelerador

Un impactante accidente de tránsito, protagonizado por una mujer de 88 años de edad, se volvió viral en redes sociales luego de que se difundiera un video del momento exacto del choque.

Según versiones de medios locales, la conductora se aproximaba a un semáforo en rojo cuando, presuntamente, confundió el pedal del freno con el acelerador. En cuestión de segundos, el vehículo avanzó a gran velocidad e impactó contra varios automóviles que se encontraban detenidos frente a ella esperando el cambio de luz.

Las imágenes muestran cómo el carro embiste al menos a tres vehículos, algunos de los cuales terminaron desplazados hasta el cruce de la intersección, donde otros conductores tenían el semáforo en verde.

En la grabación se observa una gran nube de humo después del choque, la cual cubre la intersección. El trágico accidente, que ocurrió en Estados Unidos, generó una escena de caos y confusión.



El hecho ha causado un gran impacto entre usuarios en redes sociales, donde el video se ha difundido de manera viral por el gran impacto del accidente, lo inesperado y la rapidez con la que ocurrió.

Por el momento, no se conocen detalles oficiales sobre el estado de salud de los involucrados ni un reporte por parte de las autoridades. El conductor que registró el hecho estaba al lado derecho de la vía haciendo fila mientras cambiaba el semáforo.



Video del momento excato del choque

En el momento del choque se observaron llantas volando por el aire, y pedazos de lata de los vehículos afectados, pues la mujer mayor se movilizaba en una camioneta gris de gran dimensión.

🚨 ¡Impactante! Abuelita de 88 años provoca brutal accidente tras confundir pedales.

Lo que parecía un alto normal en un semáforo terminó en segundos en una escena de caos y desató un fuerte choque que dejó a todos en shock. pic.twitter.com/qDZbooT9VA — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) March 21, 2026

Hasta el momento persiste la teoría de que el siniestro ocurrió debido a que la mujer de avanzada edad confundió los pedales. Aunque no se descarta que haya sufrido algún percance de salud mientras conducía.