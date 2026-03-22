En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bloqueo de mineros
Guerra en Irán
Investigación a Petro en EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Mujer de 88 años protagonizó impactante accidente por confundir el pedal del freno con el acelerador

Mujer de 88 años protagonizó impactante accidente por confundir el pedal del freno con el acelerador

Las imágenes muestran cómo el carro embiste al menos a tres vehículos, algunos de los cuales terminaron desplazados hasta el cruce de la intersección.

Publicidad

Publicidad

Publicidad