Murió cajera luego de ingerir chocolate que le regaló un conductor en un peaje

La muerte de una joven cajera que, en medio de su jornada laboral, comenzó a presentar graves síntomas tras consumir un alimento que le había sido regalado minutos antes tiene consternada a la comunidad. El caso ha despertado múltiples interrogantes por la rapidez con la que se deterioró su estado de salud y por las circunstancias que rodean el hecho.

La víctima fue identificada como Kathya Josselyn Bartolo Luis, de 26 años, quien trabajaba en una caseta de cobro, tipo peaje, en Acayucan, en el estado de Veracruz, México. La mujer hacía parte del personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y se encontraba cubriendo el turno nocturno, comprendido entre las 10:00 de la noche y las 6:00 de la mañana, cuando ocurrió la emergencia.

Kathya Josselyn Bartolo Luis. Foto: Redes sociales

De acuerdo con versiones conocidas por las autoridades, durante la jornada un conductor de vehículo de carga se detuvo en el peaje y le entregó dos barras de chocolate como obsequio. La joven decidió consumir una de ellas, sin imaginar que, pocos minutos después, comenzaría a sentirse mal.

Una compañera de turno relató que Kathya empezó a manifestar dolor intenso en el pecho y el estómago, además de una sensación de palpitaciones aceleradas. “Decía que el corazón le latía muy rápido y que le dolía mucho”, indicó la testigo, quien también aseguró que la situación se volvió crítica en cuestión de minutos.



Ante el deterioro de su estado, sus colegas solicitaron ayuda y la joven fue trasladada de urgencia al Hospital General de Oluta. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció poco después de su ingreso. Informes preliminares apuntan a que la causa de la muerte habría sido un derrame cerebral asociado a una posible intoxicación severa.

Tras lo ocurrido, el cuerpo fue remitido al Servicio Médico Forense para establecer con exactitud las causas del deceso. En paralelo, la Fiscalía de Acayucan abrió una investigación para esclarecer lo sucedido.

Como parte de las diligencias, las autoridades incautaron la segunda barra de chocolate que no fue consumida por la víctima, la cual será sometida a estudios especializados. Hasta ahora, no se ha identificado al conductor que entregó el producto ni se ha determinado si existía algún tipo de relación previa con la joven.

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El caso continúa bajo investigación mientras familiares y compañeros esperan respuestas sobre este hecho que ha generado consternación.