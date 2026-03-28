En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Iván Mordisco'
Nicolás Maduro
Accidente de avión Hércules

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Murió cajera luego de ingerir chocolate que le regaló un conductor en un peaje

Murió cajera luego de ingerir chocolate que le regaló un conductor en un peaje

La joven empezó a manifestar graves síntomas luego de comerse la barra de chocolate que le regaló el conductor del un vehículo de carga pesada. Autoridades investigan.

Publicidad

Publicidad

Publicidad