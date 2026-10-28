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Blu Radio  / Mundo  / Murió el juez que llevaba el proceso contra Nicolás Maduro en Estados Unidos

Murió el juez que llevaba el proceso contra Nicolás Maduro en Estados Unidos

El magistrado tenía 92 años y ejercía como juez federal desde 1998. El proceso será asignado a otro funcionario judicial.

Juez Alvin Hellerstein
Juez Alvin Hellerstein
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de oct, 2026

El juez federal Alvin K. Hellerstein, encargado del proceso judicial contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Nueva York, murió en la mañana de este miércoles 28 de octubre, a los 92 años. La información fue confirmada por Ed Friedland, director ejecutivo del Distrito Sur de Nueva York, tribunal en el que el magistrado trabajó durante casi tres décadas.

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La muerte del juez se conoce mientras avanza el caso contra Maduro y Flores, quienes fueron capturados en un operativo el pasado 3 de enero y posteriormente trasladados a Estados Unidos. Tras el fallecimiento de Hellerstein, el proceso será asignado aleatoriamente a otro juez federal, al igual que los demás asuntos que estaban bajo su responsabilidad.

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¿Quién era Alvin Hellerstein, juez del caso contra Maduro?

Hellerstein nació en Nueva York en 1933 y se graduó de la Universidad de Columbia. Entre 1957 y 1960 prestó servicio en el Cuerpo de Auditores Generales del Ejército de Estados Unidos. Después trabajó en la práctica privada hasta que el entonces presidente Bill Clinton lo nombró juez federal en Manhattan, en 1998.

Durante su trayectoria judicial estuvo al frente de procesos relacionados con empresas, figuras públicas y acontecimientos de relevancia internacional. Su fallecimiento obliga a reasignar los casos que tenía a cargo, incluido el proceso contra el mandatario venezolano y Cilia Flores.

Nicolás Maduro en audiencia del 22 de julio
Nicolás Maduro en audiencia del 22 de julio.
Foto: EFE

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¿Qué otros casos llevó el juez Alvin Hellerstein?

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Entre los procesos que presidió figura la demanda de la discográfica Mayimba Music contra la cantante colombiana Shakira y Sony Music por la canción ‘Loca’. Hellerstein concluyó que la obra era una copia ilegal de un tema del dominicano Ramón Arias Vásquez, pero condenó únicamente a la disquera.

También intervino en una solicitud de discovery del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional contra la cerealera argentina Vicentin.

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Además, admitió una demanda presentada por los propietarios de las Torres Gemelas contra American Airlines y United Continental por los atentados del 11 de septiembre. La reclamación ascendía a 2.800 millones de dólares.

Por ahora, el proceso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores deberá continuar ante otro juez federal, cuya asignación se realizará de manera aleatoria, según informó el portavoz del tribunal.

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