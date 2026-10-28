"Antes de enero 2029": Atlantic Council asegura que Venezuela tendría eleccones presidencial pronto

Geoff Ramsey, investigador sénior del Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council, consideró que Venezuela podría celebrar elecciones presidenciales antes de enero de 2029, cuando termina el mandato de Donald Trump. El analista también señaló que Estados Unidos busca acelerar las reformas institucionales en el país, en medio de las negociaciones entre sectores de la oposición y el Gobierno venezolano.

En entrevista con Blu Radio, Ramsey sostuvo que Washington continúa siendo el actor principal en la situación venezolana y que la llegada de María Corina Machado al país, después de una ronda de diálogo, podría interpretarse como una señal de mayor urgencia en el proceso político.

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¿Cuándo podrían celebrarse elecciones presidenciales en Venezuela?

Delcy Rodríguez y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. AFP.

Ramsey explicó que las expectativas de Estados Unidos apuntan primero a la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y, posteriormente, del Consejo Nacional Electoral (CNE). Según indicó, las negociaciones en curso buscan avanzar en esos cambios antes de finalizar el año.

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El objetivo, de acuerdo con el investigador, es que el nuevo organismo electoral tenga un carácter técnico y no pueda inhabilitar a dirigentes opositores, como ocurre actualmente.

Aunque considera que podrían realizarse primero elecciones regionales o legislativas, Ramsey se mostró optimista sobre la posibilidad de que los venezolanos vuelvan a elegir presidente en los próximos dos años.

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“Estados Unidos quiere ver una elección presidencial antes de que termine el mandato de Trump, antes de enero de 2029”, afirmó.

¿Estados Unidos busca convertir a Venezuela en un estado asociado?

Ante las declaraciones de Trump sobre la posibilidad de convertir a Venezuela en un estado libre asociado, Ramsey consideró poco probable ese escenario, pues requeriría la aprobación del Congreso estadounidense y, en su opinión, no contaría con el respaldo de los venezolanos.

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El investigador destacó que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha expresado su interés en que se realicen elecciones presidenciales. Por eso, diferenció las declaraciones de Trump de las expectativas que, según explicó, ha planteado el Departamento de Estado sobre una transición electoral.

María Corina Machado. Foto: AFP

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¿Qué intereses tiene Estados Unidos en Venezuela?

Ramsey sostuvo que los intereses de Washington van más allá de quién resulte elegido presidente. Según explicó, los acuerdos petroleros firmados en los últimos meses le dan a Estados Unidos acceso privilegiado a las reservas de crudo venezolanas.

“Estados Unidos ha logrado su objetivo número uno en Venezuela, que era básicamente establecer un control sobre las reservas petroleras”, señaló al referirse a la operación del 3 de enero.

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El analista también se refirió a Brasil y aseguró que, pese a las diferencias políticas, a Washington le conviene mantener relaciones con ese país por el tamaño de su economía y sus recursos minerales, relevantes en la competencia geopolítica con China.